Vallecrosia, il candidato sindaco Fabio Perri: "Investimenti e interventi per le spiagge" (Foto e video)

Prosegue la campagna elettorale del candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri. Tra i diversi i punti del programma elettorale della lista “Vallecrosia Perri Sindaco” sono previsti anche interventi per le spiagge cittadine.

“Le spiagge sono uno dei punti importanti del nostro programma elettorale” - annuncia il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - “Le spiagge sono un’importante risorsa economica e di turismo. Sarà nostro interesse intervenire e investire sulle spiagge. Per noi è importante che siano sempre curate. Hanno bisogno di servizi che possano offrire a turisti e cittadini l’aspetto di una spiaggia a livello turistico, di accessi per i disabili e per le mamme con i passeggini, è inoltre importante avere delle zone d’ombra e le torrette con i bagnini. Sulle spiagge ci sono anche delle associazioni, che troppo spesso sono state abbandonate e poco aiutate e, invece, meritano maggiori attenzioni. Vi sono poi gli stabilimenti balneari e le aree a ridosso della spiaggia: vi sono ancora tante serre abbandonate. La pista ciclabile non basta, il lungomare ha bisogno di vivere, di attività e di aggregazione. Le spiagge libere attrezzate hanno bisogno di essere rilanciate per attrarre turisti. La nostra proposta è quella di dare nomi e colori alle spiagge libere per darle un’identità. È importante, inoltre, creare eventi di grande importanza, che possano attrare turisti e giovani, non bastano i fuochi d’artificio. Bisogna portare anche economia sul lungomare con negozi e ristoranti. Sono state installate sbarre di chiusura di accesso che hanno creato una Ztl a causa della pista ciclabile ma nel contempo hanno portato scompiglio tra cittadini e turisti. Le cose devono essere pensate, realizzate e fatte bene”.

Il primo intervento della lista “Vallecrosia Perri Sindaco” sarà quello di creare una spiaggia libera attrezzata per i cani. “Non possiamo e non vogliamo dimenticarci degli amici a quattro zampe. Sulle nostre spiagge manca un’area dedicata" - sottolinea Perri - “E’ importante anche sulle spiagge offrire la possibilità di venire con il proprio animale creando una struttura adeguata, accogliente, con i servizi e con tutto ciò che serve per poter passare in serenità una giornata al mare sia per i turisti che per i residenti”.