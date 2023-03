Vallecrosia, Perri: "Il parcheggio con pannelli fotovoltaici sarà a pagamento sia di giorno che di notte" (Foto e video)

“Dalla convenzione, che è un atto pubblico, siglata dal notaio con il privato che si occuperà di realizzare il parcheggio dietro alla farmacia Goso si evince che l’attuale parcheggio, che avrà 280 stalli di posti auto a raso, diventerà a pagamento e l’accesso sarà regolamentato da sbarre; perciò, bisognerà prendere il biglietto per poter entrare nel parcheggio. Sarà a pagamento con tariffe diversificate in base ai mesi dell’anno e alle fasce orarie. Sarà a pagamento anche di notte. Non è vero che la prima ora è gratuita perché non è scritto in nessun documento” - fa sapere il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri riferendosi al parcheggio con pannelli fotovoltaici che verrà realizzato dietro alla farmacia Goso. Tra i diversi punti del programma elettorale della lista “Vallecrosia Perri Sindaco” è prevista, infatti, anche una revisione del progetto.

“Le tariffe della sosta nel parcheggio per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre saranno di 1.50 euro all’ora o frazione di ora dalle 9 alle 20, di un euro dalle 20 alle 24 e di 20 centesimi dalle 00 alle 9. Nei mesi di ottobre e novembre, invece, costerà un euro all'ora dalle 9 alle 20, 50 centesimi dalle 20 alle 24 e 20 centesimi dalla mezzanotte alle 9. Da dicembre a maggio, infine, costerà 50 centesimi all’ora dalle 9 alle 20, 20 centesimi alle 20 alle 24 e 10 centesimi dalla mezzanotte alle 9. Eventuali abbonamenti mensili con prezzo calmierato sono previsti per i residenti ma non per i commercianti" - svela Perri - “E’ una cosa non comprensibile per il bene e l’economia della città. Chi va a lavorare qui vicino e abitualmente parcheggia qui, si ritroverà a dover pagare un sostanziale biglietto. Una situazione che si ripercuoterà anche sulle stesse attività commerciali che saranno costrette alla fine ad aumentare pure gli stipendi dei loro dipendenti perché avranno una spesa mensile in più”.

L'intervento che riqualificherà i parcheggi prevede anche il posizionamento di tettoie fotovoltaiche, un’area verde e la pista ciclabile che farà da collegamento tra mare e monte. “Il beneficio sarà che tutti i parcheggi saranno coperti da pannelli fotovoltaici. Abbiamo, però, una preoccupazione: visto che il parcheggio, che sarà in capo del privato, dopo 20 verrà in campo all’amministrazione comunale, quale sarà l’enorme costo che dovrà sostenere l’amministrazione fra 20 anni per la sostituzione e lo smaltimento di questi pannelli fotovoltaici?” - si chiede Perri - “Il beneficio lo acquisisce il privato e solo la parte in esubero della corrente elettrica verrà data all'Amministrazione. È prevista anche un’area verde molto piccola. Secondo noi, si sarebbe dovuta creare un’area verde di più ampio respiro. Il parcheggio verrà attraversato dalla famosa ciclabile che collegherà il monte con il mare e che sfocerà in un punto disastrato rispetto alla proiezione di via Don Bosco. Sull’Aurelia sarà fatta una rotonda per regolamentare l’entrata e l’uscita e crediamo che potrà creare problemi al traffico”.

“Inoltre, nell’attesa che questo parcheggio sarà realizzato, e nella convenzione che partirà da giugno è ben specificato, il soggetto privato ha convenuto con l’Amministrazione comunale che prenderà in carico la gestione dei parcheggi dei due solettoni che abbiamo in centro e di tutta la via Aurelia, dal semaforo centrale fino al confine con Bordighera. Verranno installati sette parcometri e verranno applicate le stesse tariffe che saranno applicate nel parcheggio che verrà riqualificato” - rivela Perri - “Nel documento si legge infatti che la ‘gestione provvisoria è condizionata al preliminare impegno da parte dell’ente di affidare, dopo la cessione del diritto di superficie a favore del soggetto finanziatore delle aree interessate dall’opera, al soggetto gestore, la gestione dei parcheggi delle aree esterne all’opera, con utili a beneficio del gestore. A patto che l’ente assuma il suddetto impegno, le spese che il soggetto gestore si impegna ad assumere, in aggiunta al canone per la gestione dell’opera sono: tutte le spese per l’assunzione del personale di controllo che il gestore metterà a disposizione, che assumerà il ruolo di ausiliare del traffico e sarà autorizzato dall’Amministrazione a comminare le sanzioni agli automobilisti; le spese per l’installazione e manutenzione di sette parchimetri e segnaletica orizzontale e verticale entro il 30 giugno attivando immediatamente il controllo della sosta nelle aree comunali Colombo, Aurelia, Ponte per i mesi di luglio, agosto, settembre, senza anticipazione di costi a carico dell’Amministrazione e con trasferimento delle somme incassate, dedotte le spese mensili per personale e noleggio parchimetri'. Quindi, a partire da giugno i parcheggi sulla via Aurelia e sui solettoni saranno a pagamento giorno e notte e saranno controllati da ausiliari del traffico messi dalla ditta. Ci sorge un dubbio: chi ha già abbonamento sarà comunque valido? dovrà farne un altro o verrà rimborsato?”.

"E' chiaramente scritto nella documentazione" - sottolinea Perri - “nella quale si legge che 'le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, per pratiche e autorizzazioni, oltre che tutte le ulteriori spese collaterali sono finanziate dal soggetto finanziatore attraverso l’operazione di locazione finanziaria e quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere costruite saranno invece a carico del soggetto realizzatore. L’Amministrazione dovrà garantire per tutta la durata contrattuale il mantenimento di alcune condizioni, come l’applicazione del divieto totale di sosta sulla strada lungo mare dal confine orientale della città fino all’incrocio con via Colombo che saranno definite, delimitate e controllate dal personale che sarà messo a disposizione del gestore; l’applicazione della sosta a pagamento lungo tutto il corso Colombo sul solettone; l'applicazione della sosta a pagamento sull'area di Piazza Ponte e l'applicazione della sosta a pagamento sull'area di via Colonello Aprosio (Aurelia) dal confine orientale della città fino all'incrocio con via Colombo, fatte salve le aree di carico e scarico, le aree per i portatori di handicap e le aree private, nelle aree che saranno definite, delimitate e controllate dal personale che sarà messo a disposizione dal gestore. Le tariffe orarie stagionali dovranno essere almeno pari a quelle applicate dal gestore nell’area oggetto di intervento in leasing con la possibilità di predisposizione da parte dell’Amministrazione di posti riservati ai residenti attivando abbonamenti annuali ma non comprende i commerciati. Il canone annuo di gestione dell'opera, all'esito della gara, è pari alla somma annua fissa ed invariabile di 330.019,80, oltre Iva, pari alla somma complessiva di 6.600.363,00 euro, oltre Iva, per la durata ventennale del servizio gestorio. Il canone dovrà essere pagato mediante rate semestrali anticipate'. Su questa pratica ci siamo battuti diverse volte".

“La nostra proposta era quella di gestire questi parcheggi in autonomia dal Comune perché questo poteva mettere l'Amministrazione nella condizione di creare una tariffazione sicuramente flessibile che vada incontro ai cittadini ma anche ai commercianti e ai turisti” - dice Perri - "Pensiamo che il parcheggio potrà creare gravi problemi alla cittadinanza. Se saremo noi a dover entrare in amministrazione cercheremo i giusti correttivi".