Vallecrosia avrà un parcheggio con pannelli fotovoltaici, Biasi: "Importante opera pubblica" (Foto e video)

“Un intervento da 5 milioni di euro riqualificherà i parcheggi dietro la farmacia Goso. Andremo a lavorare su una parte del territorio che oggi sono serre abbandonate lungo la ferrovia” - annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

“Cinque anni fa la mia Amministrazione, dietro alla farmacia Goso, ha ereditato un terreno di proprietà" - spiega il primo cittadino - “La precedente Amministrazione aveva ottenuto questo terreno caratterizzato da serre, sabbia e staccionate non utilizzabili in cambio di indice dei proprietari. Da quel momento la nostra Amministrazione ha fatto due cose fondamentali: ha cercato di rendere funzionale quel parcheggio creando una grande spianata di 9mila metri quadrati illuminandolo. Ovviamente in questi anni chi l’ha utilizzato si è reso conto che è un parcheggio molto utile visto che ha aumentato la possibilità di accedere alla nostra splendida passeggiata mare per chi la vuole frequentare, però, dall’altra parte, ovviamente, non è il top sotto il profilo estetico-funzionale, inoltre si formano le buche e non è l’ottimale”.

“Da tre anni a questa parte abbiamo cominciato a lavorare su un progetto che è una procedura aperta per l’attivazione di un partenariato pubblico-privato attraverso il leasing in costruendo, che è una forma di procedura pubblica che prevede il coinvolgimento di un rapporto pubblico-privato affinché il comune nel percorso di questa opera pubblica ne abbia immediatamente i benefici, la manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del soggetto attuatore e dopo vent’anni il comune ne diventa proprietario" - illustra Biasi.

“È un intervento da 5 milioni di euro. Abbiamo espropriato, e in questi giorni stiamo definendo le ultime firme, i terreni che vanno dall’attuale parcheggio che è l’ingresso, già in possesso del comune, all'altra parte, che sono 14mila metri quadrati” - fa sapere il sindaco Biasi - “Il comune realizzerà così un parcheggio di oltre 300 posti auto dove ci saranno le tettoie fotovoltaiche a protezione e creazione di corrente elettrica che andrà a sgravare le bollette comunali della scuola. È, perciò, un beneficio green e di ritorno economico. Ci sarà poi una parte che riguarda il verde pubblico e la ciclabile di collegamento con via Don Bosco. I lotti funzionali porteranno a collegare il mare con il monte”.

“Stiamo dotando un progetto strategico che vedrà per la nostra via Aurelia e per la nostra passeggiata a mare la disponibilità di un’area parcheggio che prevederà anche aree per le ricariche delle macchine elettriche. Sarà un parcheggio a rotazione, che permetterà ai commercianti di avere la prima ora libera e saranno previsti gli abbonamenti. I progetti dimostrano che restituiremo 23mila metri quadrati con una viabilità di collegamento con l’Anagrafe" - sottolinea Biasi - “Stiamo creando un’opera pubblica che diventerà strategica per tre obiettivi: aumenterà la presenza delle persone sulla passeggiata a mare e sulla ciclabile, perché se io doto il nostro comune di servizi sulla passeggiata a mare in realtà do economia a chi ha dei locali. Lo stesso ragionamento vale per il commercio della via Aurelia. Un’opera che sarà asfaltata, illuminata, videosorvegliata, con aree verdi, area parcheggio, nuova viabilità stradale e avrà anche la ciclabile. Questo è il secondo lotto funzionale. Stiamo lavorando con la Regione per presentare i progetti per il terzo lotto che collegherà con una rotonda via Aurelia con via Don Bosco”.

“In questi cinque anni, ormai siamo in fase di conclusione del nostro mandato amministrativo, davvero i progetti piccoli, medi e grandi hanno visto non soltanto l’idea e la progettazione ma alla fine hanno ottenuto anche la finanziabilità e l’esecutività. Questo intervento ci auguriamo che possa iniziare intorno a maggio-giugno" - dice Biasi - "L’intervento non andrà ad occupare la parte che oggi è un parcheggio provvisorio durante l’estate ma andremo a lavorare sulla parte che oggi sono serre abbandonate lungo la ferrovia”.

"Dietro ad una pratica ci sono anni di lavoro” - conclude Biasi - “E’ un’importante opera pubblica che ha comportato enorme impegno da parte nostra ma soprattutto dei nostri funzionari e dirigenti, che ringrazio, perché abbiamo uno staff tecnico di un livello altissimo che restituisce alla città un principio. Siamo un’amministrazione sui fatti. Lasciamo agli altri la teoria, noi vogliamo mantenere le promesse fatte. Avevamo detto che volevamo cambiare la città e la stiamo cambiando”.