Vallecrosia, il candidato sindaco Fabio Perri: "Centro storico abbandonato, investiremo nel borgo antico" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri è pronto ad immergersi nella corsa alle prossime elezioni amministrative previste a maggio, che ormai è ufficialmente iniziata. Tra i diversi i punti del programma elettorale della lista “Vallecrosia Perri Sindaco” sono previsti anche interventi immediati per il centro storico.

“Il borgo antico è un luogo importante per la città ma è abbandonato e poco considerato“ - dichiara Fabio Perri - “Negli anni trascorsi l’attuale amministrazione ha investito poco e ha avuto poca attenzione in questo borgo dove invece è alta la necessità di rivalutarlo“.

“Le porte del centro storico sono una zona che va rivalutata, va messa in ordine, in maniera decorosa, in modo che chiunque entri nel nostro centro storico possa già iniziare a vedere il biglietto da visita del paese per poi andare a scoprire quelle che sono le bellezze del borgo antico" - dice Perri - "Abbiamo bellissimi carrugi e le porte pitturate che sono una bella proposta per i turisti. Abbiamo tanti angoli molto suggestivi ma non vengono considerati. Manca un’area di aggregazione per i giovani. Era previsto di fare un campo sportivo ma sono passati cinque anni e nulla è stato fatto. Questo sarà un nostro primo interesse e investimento nel borgo che va messo in ordine affinché abbia un aspetto decoroso”.

“Il paese, però, deve vivere anche sotto l’aspetto commerciale. Non abbiamo attività commerciali all’interno del paese. Ormai siamo l’unico centro storico che non ha questo tipo di attività e di sviluppo. Bisogna intervenire sui regolamenti commerciali, sulle attività e politiche commerciali affinché mettano le persone nella condizione di poter aprire locali e attività” - sottolinea Perri - “In ultimo, bisogna creare degli eventi che attraggano turisti nel nostro centro storico. Per noi è importante intervenire nel borgo antico. Iniziamo dai piccoli interventi, quelli che il cittadino percepisce con mano perché deve poter vivere in un ambiente sereno e decoroso”.

Dopo la presentazione del simbolo della lista, molto semplice, lineare e facilmente identificabile, e l’inaugurazione del point elettorale, il passo successivo di Perri sarà la presentazione dei membri della lista civica “Vallecrosia Perri Sindaco”.