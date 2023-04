Verso le amministrative, Fabio Perri presenta la sua squadra: "E' ora di cambiare Vallecrosia" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, in serata, ha presentato, al ristorante da Erio, i componenti della lista civica “Vallecrosia Perri Sindaco” che lo affiancheranno nella corsa verso le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. Erano presenti, oltre a una folla di cittadini, anche il senatore Gianni Berrino, l'assessore regionale Simona Ferro e il consigliere regionale Veronica Russo.

“E' una squadra nuova, determinata, competente e pronta per amministrare questa città. Sono persone nuove, che non hanno mai fatto amministrazione ma che hanno una grande passione per la città, perché ci vivono o lavorano“ - ha detto il candidato sindaco a Vallecrosia Fabio Perri.

La sua squadra è formata dall’insegnante e social media editor di 50 anni Patrizia Stefani; dall'educatrice di 24 anni Alessia Parola; dall'impiegato postale di 46 anni Vincenzo Esposito; dall'imprenditore di 32 anni Alessio Gaggero detto Gaggio; dal podologo e osteopata di 33 anni Mirko Valenti; dal geometra di 38 anni Massimiliano Biasi detto Massi; dall'insegante di 55 anni Annamaria Amalberti detta Anna; dall'imprenditrice di 59 anni Luciana Rondelli; dal funzionario e scrittore di 45 anni Rocco Luccisano; dall'imprenditore artigiano di 51 anni Roberto Matà; dall'istitutrice di convitto e dottoressa in Scienze Biologiche di 49 anni Roberta Arnone; dal consulente d'arredo di 46 anni Valerio Colicchio.

"Siamo una squadra pronta. Se verremo eletti ogni membro della lista dovrà occuparsi di un pezzo della vita amministrativa in base alle sue competenze. Il sindaco non deve decidere su tutto, le decisioni si prendono insieme e con i cittadini che ci daranno il consenso e la possibilità di poter amministrare. La nostra squadra deve avere la possibilità di dimostrare che ha le condizioni per poter fare in maniera diversa il bene della città, non soltanto con le grandi opere faraoniche" - sottolinea Perri.