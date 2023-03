Vallecrosia, il candidato sindaco Fabio Perri inaugura il point elettorale (Foto e video)

Il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri ha ufficialmente inaugurato, questa mattina, il suo point elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative.

In occasione della Giornata internazionale della donna il candidato sindaco ha deciso di aprire il point della “Lista Perri Sindaco” situato nella centralissima via Colonnello Aprosio 392. “La data di oggi, Festa della Donna, non è affatto casuale: nella mia lista il 50% dei candidati sono proprio donne e come candidato sindaco mi impegno a promuovere politiche che favoriscano la parità di genere, il rispetto e la sicurezza per tutte le donne della nostra città. Sostengo le donne nella loro lotta per i loro diritti e mi impegno a lavorare per un futuro in cui tutte le donne siano libere di realizzare il loro pieno potenziale. Nella giornata di oggi a tutte le donne che passeranno al point sarà un piacere offrire un pensiero“ - svela Fabio Perri.

Dopo la candidatura ufficiale a sindaco della città della famiglia e la presentazione del simbolo della sua lista, molto semplice, lineare e facilmente identificabile, Fabio Perri è pronto per immergersi nella corsa verso le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, che ormai è ufficialmente iniziata. “Il point sarà un punto di riferimento per tutti i cittadini che vorranno confrontarsi sul nostro programma, un punto di aggregazione e soprattutto di vicinanza verso il cittadino. Sarà aperto tutti giorni per dare la possibilità a chiunque voglia approfondire il nostro programma condividendo con noi le proprie idee perché sosteniamo che l’ascolto e le esigenze dei cittadini devono essere il filo conduttore per una buona amministrazione. Grazie all’entusiasmo, alla fiducia e alla volontà di tanti cittadini e commercianti sorgeranno in città altri due punti di propaganda. Farò una campagna itinerante: girerò per la città andando a vedere, come sempre ho fatto da consigliere di opposizione, in prima persona i problemi che affliggono Vallecrosia e incontrerò tanti cittadini. Il mio modo di fare politica non è dietro ad una scrivania ma rimboccandomi le maniche. Vallecrosia è una città che deve diventare a misura d’uomo garantendo ai cittadini una migliore qualità di vita grazie a standard di servizi, di sicurezza e decoro urbani” - sottolinea Perri.

Il passo successivo sarà la presentazione dei membri della sua lista civica. “Sono membri della società civile provenienti da diversi ambiti lavorativi e sociali ma anche di diversa estrazione politica che, certamente, sapranno dare, ciascuno per le proprie competenze e professionalità, un valido contributo per la crescita della nostra Vallecrosia" - afferma Perri.