Dal PNRR il nuovo asilo nido nelle Ex Caserme Revelli di Taggia: opera green pensata anche per le famiglie degli altri comuni (Foto)

Ecco come sarà il nuovo asilo nido comprensoriale all'interno delle ex Caserme Revelli di Taggia. Il progetto è stato approvato dalla giunta del sindaco Mario Conio. La struttura finanziata con fondi del PNRR nasce con l'intento di accogliere non solo i bambini tabiesi ma anche dei comuni vicini. Un asilo nido anche per le famiglie dei comuni vicini L'opera verrà realizzata al posto degli edifici fatiscenti che si trovano alle spalle dell'Istituto Colombo. Il nuovo Nido andrà a rispondere alle esigenze territoriali. Oggi su Taggia sono presenti due asili nido, Girotondo e le Bollicine che ospitano 34 bambini nonostante il comune abbia 57 domande in lista di attesa. Di queste 20 sono di famiglie non residenti nel comune. Un edificio green nel verde

Il nuovo nido nelle ex caserme sarà realizzato su un unico piano e immerso nel verde. La struttura ospiterà: 1 classe per 10 bimbi da 3 a 12 mesi; 2 classi per 20 bimbi da 12 a 24 mesi; 2 classi per 20 bimbi da 24 a 36 mesi. Oltre a questo sarà garantito anche servizio mensa. Grande importanza sarà data anche alle aree esterne con numerosi spazi verdi ricchi di alberature. Inoltre, il nuovo edificio sarà realizzato nel rispetto dei principi legati al PNRR che prevedono di non arrecare danno significativo all'ambiente. L'intervento sarà attento a questi aspetti dalla demolizione e smaltimento dei due edifici esistenti fino ad arrivare al nuovo asilo che punterà ad essere ecosostenibile e ad impatto prossimo allo zero.

Conio: "Puntiamo sulle famiglie"

"Lo sviluppo dell’area delle ex Caserme Revelli è stata una chimera per tutte le amministrazioni precedenti, oggi diventa realtà, sia con l'asilo nido che andrebbe a realizzare che con il nuovo Istituto Alberghiero. I nostri bimbi troveranno un nido che si sviluppa in un ambiente salubre e ideale per la loro crescita. - sottolinea il sindaco Mario Conio - Un progetto in parte a valere sui fondi PNRR per un totale di 2,3 milioni di euro".

"Come amministrazione comunale abbiamo sempre messo al centro della nostra attività i ragazzi e le famiglie. - aggiunge il primo cittadino - Da pochi mesi è in funzione il Life Park, uno spazio urbano amatissimo da tutti i nostri concittadini. Qualcuno ne aveva criticato la progettualità e le funzioni, mentre la città ha ampiamente promosso il nostro progetto. Ora è il momento di altre sfide". "Il sacrificio di oggi sarà un grande risultato domani"