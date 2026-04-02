Addio a Piero Ferrara “Rino”: martedì 7 i funerali nella parrocchia di San Rocco alle ore 15.30

Si terranno martedì 7 aprile alle 15.30 i funerali di Piero Ferrara, conosciuto da tutti come “Rino”, scomparso nei giorni scorsi. La cerimonia funebre sarà celebrata presso la parrocchia di San Rocco, dove familiari, amici e conoscenti potranno riunirsi per porgere l’ultimo saluto.

La notizia ha suscitato cordoglio tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso della sua vita. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore, ricordando con affetto la figura di “Rino”.