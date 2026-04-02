ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 02 aprile 2026, 10:27

Sanremo, sospesi i lavaggi delle strade per le festività pasquali

Stop temporaneo al servizio durante i giorni di festa: modifiche al calendario per agevolare cittadini e viabilità

Sanremo, sospesi i lavaggi delle strade per le festività pasquali

In occasione delle festività pasquali, il Comune di Sanremo ha disposto la sospensione temporanea del servizio di lavaggio delle strade, con conseguenti modifiche al consueto calendario degli interventi.

La decisione è stata adottata per agevolare la viabilità cittadina e venire incontro alle esigenze di residenti e visitatori durante un periodo caratterizzato da un maggiore afflusso di persone in città.

Il servizio riprenderà regolarmente al termine delle festività, secondo la programmazione ordinaria. Nel frattempo, l’invito ai cittadini è quello di prestare attenzione alla segnaletica e agli eventuali aggiornamenti comunicati dall’amministrazione comunale.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium