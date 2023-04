Campo Zaccari, il candidato sindaco Fabio Perri: "Noi daremo una struttura degna alla Polisportiva Vallecrosia Academy" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, ieri sera, presso la struttura dello “Zaccari” in via Braie a Camporosso, ha incontrato il presidente Vincenzo Todaro e la dirigenza della Polisportiva Vallecrosia Academy per un momento di confronto. “Daremo una struttura degna e dignitosa alla Polisportiva Vallecrosia Academy. E’ una delle realtà importanti per la nostra città che ha il diritto di avere la giusta attenzione, le giuste strutture e le giuste risorse per poter offrire ai numerosi giovani un luogo dignitoso con tutti i servizi e le strutture necessarie” - dichiara il candidato sindaco Fabio Perri alla fine dell’incontro.

“Le associazioni vivono prevalentemente sul lavoro e la dedizione di volontari, quindi, l’amministrazione comunale ha il compito di sostenerle nelle loro attività, sia in termini di supporto sia in termini economici. Per fare ciò pensiamo sia necessario istituire uno specifico capitolo di bilancio: ‘contributi alle associazioni’, che saranno da erogare alle associazioni che si distingueranno per operatività, progettualità e promozione della nostra città. Ho confermato quello che da anni sostengo, darò priorità alla struttura mettendo a loro disposizione, come a tutte le associazioni, contributi comunali" - dice Perri -"Sono scelte e priorità”.

“Lo sport ha necessità di essere sviluppato nella città di Vallecrosia soprattutto attraverso la riqualificazione delle strutture esistenti e la creazione di nuove strutture. Lo sport rappresenta una risorsa primaria, per cui va incentivata e aiutata in tutte le forme possibili. Fa parte di un moderno concetto di cultura di aggregazione, trasmette valori importanti per la crescita dei ragazzi, primo tra tutti il rispetto delle regole e, inoltre, li aiuta a migliorare lo stile di vita. Il primo atto importante sulla riqualificazione del campo Zaccari è stato fatto grazie al cambio delle norme di applicazione del fondo strategico da parte dell’assessore regionale allo Sport Simona Ferro che insieme al consigliere regionale Veronica Russo si sono adoperati fin dal primo giorno affinché si potessero trovare i fondi necessari. L’opera è stata inserita nel piano triennale del finanziamento del fondo strategico. Nessuno, in questi anni, aveva raggiunto questo traguardo fino a quando non si è insediata questa amministrazione regionale con Veronica Russo che ha molto a cuore il campo Zaccari” - sottolinea Perri - “E’ il primo atto di una riqualificazione di una parte del campo Zaccari. Per quanto riguarda, invece, la parte dove l’Academy svolge l’attività, l’area cioè dove vi sono il campo in terra, gli spogliatoi, la segreteria e il bar, la nostra intenzione è quella di intervenire a sostegno delle attività associative perché i ragazzi hanno bisogno di un campo dignitoso su cui poter giocare ed allenarsi”.