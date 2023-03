Fabio Perri, candidato a Sindaco di Vallecrosia, presenta il simbolo della sua lista: “Semplice , lineare, ordinato e facilmente identificabile”

Ad una settimana dalla candidatura ufficiale a Sindaco di Vallecrosia, che ha dato avvio alla campagna elettorale, Fabio Perri presenta il simbolo della sua lista.

"Un simbolo molto semplice e lineare, facilmente identificabile - spiega Fabio Perri - pensato e condiviso dai sostenitori e candidati della nostra lista, un simbolo che non è associato a nessun partito ma su cui spicca il nome di Vallecrosia, la nostra amata città che merita una immagine diversa da quella che ha assunto in questi ultimi anni: una città che appare stanca, immobile e che ha bisogno di un forte rilancio sia in campo socio-economico, imprenditoriale ed urbanistico, una città che deve diventare a misura d’uomo garantendo ai cittadini una migliore qualità di vita grazie a standard di servizi, di sicurezza e decoro urbani sempre più elevati".

"Un impegno - conclude Perri - che ho preso con i cittadini di Vallecrosia e che porterò avanti grazie al supporto dei candidati della mia lista, membri della società civile provenienti da diversi ambiti lavorativi e sociali ma anche di diversa estrazione politica che, certamente, sapranno dare, ciascuno per le proprie competenze e professionalità, un valido contributo per la crescita della nostra Vallecrosia".