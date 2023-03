Vallecrosia, Perri "Parcheggio in via San Vincenzo in stato di degrado e abbandono". Biasi "Ci dedicheremo a completarlo"

Nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Vallecrosia, durata sette ore, sono state discusse anche una mozione e sei interpellanze del gruppo consiliare ‘Voi con noi per Vallecrosia’. La quarta interpellanza presentata dal consigliere comunale Fabio Perri si riferiva al regolamento del consiglio comunale vigente sul parcheggio sito in via San Vincenzo.

“Il parcheggio si presenta in uno stato di degrado e abbandono” - dice il consigliere comunale Fabio Perri - “Alcune persone hanno pure l’abitudine di portare cibo ai gabbiani e ai piccioni che così sporcano portando anche un problema igienico sanitario per la popolazione. Si chiede di intervenire. È una zona per alcuni è un po’ defilata ma per altri invece è centrale. C’è deposito dietro alle macchine parcheggiate. C’è un lampione bruciato da diverso tempo che crea problemi di sicurezza perché crea aggregazione di persone poco affidate. È un parcheggio sterrato che non ha manto asfaltato e perciò si creano buchi e vuoti, bisogna mettere un po’ di cemento. C’è problema di lascito di cibo e verso le 16.30 -17 arriva uno sciame di piccioni e di gabbiani che rischiano di fare male a qualcuno e pure ai gatti. Le persone che portano da mangiare hanno anche paura perché creano pericolosità. Ci sono attività commerciali e i marciapiedi sono in condizioni vergognose. Le seconde case hanno i nidi di piccioni. Bisogna intervenire per evitare che ciò succeda. Bisogna creare delle sinergie tali che queste cose non succedano. Il parcheggio ha bisogno di un po’ più di rispetto, tutela e decoro. Spero che vada monitorato anche con una telecamera".

“L'illuminazione è una dinamica che dipende dall’assicurazione. Per ciò che riguarda la segnalazione dei buchi, ogni qual volta che vengono segnalati li copriamo. Sistemata la partita di parcheggio di via Don Bosco ci dedicheremo a completare questo parcheggio. Per ciò che riguarda i piccioni e i gabbiani stiamo cercando di capire con un regolamento specifico come interagire con le persone che portano il cibo. Come succede all’Eurospin dove vi è una persona che puntualmente porta cibo ai piccioni” - replica il sindaco Armando Biasi.