Consiglio comunale a Vallecrosia, Perri "Strade piene di buche". Biasi "Al via intervento di chiusura"

Nel corso della lunga seduta odierna del consiglio comunale di Vallecrosia, durata sette ore, sono state discusse anche una mozione e sei interpellanze del gruppo consiliare ‘Voi con noi per Vallecrosia’.

La prima interpellanza, presentata dal consigliere comunale Fabio Perri, si riferiva al regolamento del consiglio comunale vigente sulla condizione delle strade di Vallecrosia. “Le strade della città sono piene di buche e perciò risultano pericolose. Bisogna fare qualcosa. Tante le segnalazioni arrivate da persone che si sono rovinate l’auto o si stavano per fare male” - sottolinea il consigliere comunale Fabio Perri.

“Dalla settimana prossima prederà il via un intervento di chiusura di tutte le buche” - annuncia il sindaco Armando Biasi - “Continueremo sulla spinta delle segnalazioni a lavorare per chi ha le macchine assetate e basse”.

Negli scorsi giorni la Giunta comunale ha inoltre approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di asfaltatura in via Angeli Custodi, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Don Bosco e l'incrocio con via Privata Amalberti per una somma che ammonta a complessivi 63.200,00 euro, di cui 50.936,54 euro per i lavori, comprensivi di 1.266,14 euro quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 12.263,46 euro per somme a disposizione dell’amministrazione appaltante per IVA sui lavori, fondo incentivante, (ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016), imprevisti ed arrotondamenti. L'intervento sarà sostenuto interamente con fondi comunali che trovano imputazione contabile in conto al Cap. 4001/1 alla voce “Realizzazione di opere di urbanizzazione, manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi”.