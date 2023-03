Vallecrosia, Biasi: "Dopo cinque anni abbiamo concluso l’attività dei consigli ordinari" (Foto e video)

È andata in scena, nella giornata odierna, la penultima seduta del Consiglio comunale di Vallecrosia prima delle elezioni amministrative previste a maggio. Diciassette i punti all’ordine del giorno che sono stati discussi nella Sala Polivalente di via Colonello Aprosio 316. “Dopo cinque anni, abbiamo concluso l’attività dei consigli ordinari, non a caso quest’oggi abbiamo fatto un consiglio molto lungo" - commenta il sindaco Armando Biasi alla conclusione della seduta - “I nostri consigli sono stati molti in questi cinque anni, come le delibere di Giunta. Abbiamo aumentato considerevolmente il numero delle assise sia di Giunta che di Consiglio”.

“Abbiamo veramente lavorato molto, ci siamo impegnati come amministrazione e come consiglio comunale. Sicuramente in questo periodo il tentare costantemente, attraverso interpellanze e mozioni, di osteggiare, rallentare e ostacolare l’attività amministrativa, prevalentemente da parte del consigliere Parri, ci è un po’ dispiaciuto, ma comunque non ci è riuscito perché gli oltre 50 bandi ottenuti e le tante opere pubbliche realizzate lo dimostrano. Alla fine, la democrazia, il buonsenso e soprattutto il rispetto delle leggi. All’interno del consiglio comunale, la parte politica è quella che dà l’indirizzo. Un plauso va a tutti gli uffici per la loro bravura. Siamo contenti del lavoro svolto fino ad oggi e i risultati si vedono. Il mese prossimo vi sarà un consiglio tecnico straordinario per cui non saranno più ammesse interpellanze o mozioni. Ringrazio anche tutti i componenti del consiglio comunale. Alla fine abbiamo cercato tutti di esercitare appieno le proprie funzioni” - dichiara il primo cittadino.

(Sotto tutte le notizie del Consiglio comunale di oggi)