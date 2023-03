Vallecrosia, Perri "Fare censimento delle colonie feline". Piardi "Sono 21"

Nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Vallecrosia, durata sette ore, sono state discusse anche una mozione e sei interpellanze del gruppo consiliare ‘Voi con noi per Vallecrosia’. La terza interpellanza presentata dal consigliere comunale Fabio Perri si riferiva al regolamento del consiglio comunale vigente sul censimento delle colonie feline.

“E’ un’interpellanza per essere informato sul regolamento del consiglio comunale vigente sul censimento delle colonie feline. Avete in 24 ore avviato il censimento delle colonie feline” - dice il consigliere comunale Fabio Perri - “L’interpellanza nasceva per sapere le aree dove vi erano colonie feline. È giusto che si intervenga a tutela di questi animali. Sarebbe opportuno la stesura di un regolamento sulla tutela degli animali e del loro benessere. Siamo contenti che si sia fatto questo percorso. Alla luce dei lavori che partiranno nel parcheggio Goso i gatti dove andranno?“.

“Il censimento non è stato fatto in 24 ore, è una norma di legge perché ogni anno bisogna comunicare all’Asl quanti gatti ci sono, quante femmine e quanti maschi, quanti sono stati sterilizzati e quanti devono essere sterilizzati. Prima era competenza della Regione che ha deciso poi di dare la competenza al servizio veterinario dell'Asl che ha la possibilità di sterilizzare i gatti di tutti i comuni e così ci hanno sempre messo in lista di attesa. Come abbiamo sempre fatto, abbiamo messo da parte una cifra per occuparci della sterilizzazione dei gatti. L’anno scorso l’incarico è stato affidato a dottor Dallorto quest’anno, invece, andrà al dottor Ioculano. Le colonie feline a Vallecrosia sono 21” - replica il vicesindaco Marilena Piardi - ”Il parcheggio dall’Eurospin verrà chiuso per tutto il mese, mi sembra, di aprile e così abbiamo cercato una soluzione per poter continuare a sfamare i gatti che vi sono lì. Avremo dovuto portare i gatti al gattile e invece abbiamo trovato una soluzione. Sulla mappatura dei gatti è una richiesta di legge: in via San Vincenzo vi sono 7 gatti; in via Gallina 5 gatti; in via Provinciale 20 gatti; in via Roma 10 gatti; in via Roma presso la Conad 5 gatti; prima del Tennis Club 4 gatti, in via Raimondo 2 femmine; in via Don Bosco 14 gatti; in via Roma 6 gatti; in via Raimondo 13 gatti; in regione Guraba 2 gatti; in via Aprosio vicino a Goso 5 gatti; sul lungomare Marconi 20 gatti; in via Matteotti 6 gatti; in via Angeli Custodi 1 maschio; in via Colombo 7 gatti; in via Angeli Custodi, in un’altra zona, 10 gatti; in via Giovanni XXIII 6 gatti; in via Roma 5 gatti; a Vallecrosia alta 5 gatti e in via Roma vicino a Tasselli 7. Abbiamo avuto il decesso di una carissima volontaria che assisteva due colonie feline ma abbiamo trovato una volontaria che l’ha immediatamente sostituita. Abbiamo 21 colonie per un totale di 160 gatti, 82 femmine e 78 maschi. Dieci referenti ogni giorno danno da mangiare ai felini. Nel gennaio del 2023 l’elenco delle colonie feline ha specificato il fabbisogno di 10 femmine e 24 maschi da sterilizzare. Sono stati chiesti diversi preventivi da diversi veterinari e alla fine è stato affidato al dottor Ioculano per l’anno corrente. Riguardo al regolamento sulla tutela degli animali e del loro benessere sono pienamente d’accordo. Sono felice di non vedere cani o gatti ammalati a Vallecrosia. C’è un’attenzione particolare al felino e vedremo le modalità per vedere come fare, in sinergia, la stesura del regolamento”.