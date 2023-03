Consiglio comunale a Vallecrosia, Perri "Tutelare i pozzi in città". Biasi "Ci abbiamo già pensato"

Nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Vallecrosia, durata sette ore, sono state discusse anche una mozione e sei interpellanze del gruppo consiliare ‘Voi con noi per Vallecrosia’. La quinta interpellanza presentata dal consigliere comunale Fabio Perri si riferiva al regolamento del consiglio comunale vigente sulla tutela dei pozzi in città.

“Secondo le schede e la documentazione riguardo alla riqualificazione di via Don Bosco è prevista la demolizione del pozzo ancora perfettamente utilizzabile e visto che siamo in crisi idrica e vi è la necessità di acqua, si chiede alla Giunta di non demolirlo e di individuare e proteggere i pozzi in città"- dice il consigliere comunale Fabio Perri - "E' una richiesta di attenzione e di tutela verso questo pozzo storico che ha un valore estetico-urbano. Chiediamo che non venga demolito e se ci dovessero essere altri pozzi di proteggerli. C’è l’acqua dentro e quindi può essere una preziosa fonte idrica. È un peccato demolirlo. Da una pietra insignificante possiamo creare tutto intorno una grande valorizzazione, possiamo parlarne e crearlo decoroso”.

Il sindaco Armando Biasi replica: “Avevamo già domandato all’architetto di ragionare sulla conservazione del pozzo e rafforzare l’idea di questa parte architettonica. Diverso invece è il discorso sull’uso dell'acqua, che secondo la legge, non si può usare per altri usi visto che era all’interno di una serra e veniva usata per l'irrigazione dei terreni. La scelta del pozzo arriva prima dell’interpellanza”.