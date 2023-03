Vallecrosia avrà un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Vallecrosia avrà un piano Peba, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. E’ stato approvato all’unanimità durante la seduta odierna del consiglio comunale.

“Finalmente siamo arrivati all’approvazione del piano Peba, uno strumento in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici, e non solo, per tutti i cittadini. Le barriere architettoniche costituiscono un problema che interessa tutta la popolazione. Riguarda chiunque e non solo i disabili” - spiega il vicesindaco Marilena Piardi - “Il piano è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un’area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi o giardini). Uno studio che si occupa di Peba ha articolato il suo intervento suddiviso in: analisi conoscitiva del territorio, ha diviso il territorio in macro-zone, ha definito le linee di interventi, l’analisi di costi e degli interventi necessari che riguarderanno diverse zone della città, come il centro, Vallecrosia alta, San Rocco e il mare. Abbiamo dato come indirizzo politico di intervenire in primis sui litorali e nei parchi urbani. Visto che Vallecrosia ha una vocazione turistica sono state scelte per prime zone molto frequentate sia da turisti che residenti. Abbiamo diversi tipi di disabilità a cui pensare e l’abbattimento delle barriere architettoniche può facilitare l’aggregazione di persone con le carrozzine ma anche le mamme con bimbi nei passeggini e gli anziani, che hanno bisogno di integrità e aggregazione. Per esempio, i giardini Falcone e Borsellino avranno un’area che non è solo per chi ha disabilità ma anche per bambini, mamme e anziani. Si parla di creare benessere per la città da un punto di vista aggregativo. Gli interventi riguarderanno, in seguito, anche altre aree, come la casa comunale e le scuole, andremo in ordine di priorità, data agli spazi che si condividono e sono più vivibili vista la vocazione turistica della nostra città”.

Durante la seduta il consigliere comunale Fabio Perri ha presentato un emendamento che verrà inserito all’interno del piano Peba. “Emendamento che presento alla bozza di delibera"- dice Fabio Perri - “Chiediamo di inserire nel testo di delibera, nelle varie premesse, di costituire una commissione che possa aiutare il lavoro di questi professionisti che sono stati chiamati da voi per un aiuto sulle possibili proposte o criticità. Le associazioni conoscono quelle che sono le necessità. È una commissione che nei vicini comuni è stata istituita, stanno collaborando e stanno portando avanti dei progetti insieme. Ci sono diversi marciapiedi che ad oggi non hanno lo scivolo nel centro città dove la persona disabile si muove in autonomia giornalmente ma oggi non lo può fare. Le spiagge libere sono prive di questi interventi. In merito ai parchi comunali, alla casa comunale o nel centro storico, la commissione è molto importante per capire effettivamente quali sono le esigenze. Il cimitero è un’altra zona dove l’accesso dei disabili è molto preoccupante. In questo percorso siamo favorevoli, siamo disposti a confrontarci e collaborare. Il lavoro da fare è ancora tanto".

“E’ un fatto di civiltà su cui sono molto contento anche se tardivo" - afferma il consigliere comunale Cristian Quesada - "Condivido quello che ha detto Perri. E’ chiaro che ci sono alcuni punti di città in cui tutto è molto difficile, che possono migliorare dal punto di vista turistico per creare una città inclusiva. Siamo favorevoli a partecipare ai lavori della commissione”.

“Vi era una difficoltà in via San Vincenzo per i disabili ed è stata sistemata e mi chiedo se è possibile fare la stessa cosa anche nelle altre vie. Con i gradini non puoi fare niente. Sono migliorie semplici per migliorare i marciapiedi a Vallecrosia. E’ difficoltoso anche per chi spinge la carrozzina“ - dichiara il consigliere comunale Giovanna Simonetta.

“In cinque anni siamo intervenuti per migliorare la fruibilità di via Colombo, via Roma, via San Rocco, via Romana, via Romana dalla rotonda verso via Don Bosco, della passeggiata mare, di via Don Bosco con, per esempio, attraversamenti pedonali illuminati. In totale abbiamo investito 500mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche. C’è ancora tanto da fare ma siamo in grado di gestire con serietà” - specifica il sindaco Armando Biasi.