Vallecrosia, variazione al bilancio: finanziamenti Pnrr per zona Garibbe, biblioteca e scuola

Vallecrosia ottiene finanziamenti del Pnrr per la zona delle Garibbe, per la nuova biblioteca polifunzionale e per la scuola pubblica. Lo annuncia il sindaco Armando Biasi durante la penultima seduta del Consiglio comunale di Vallecrosia prima delle elezioni amministrative previste a maggio. Diciassette, in totale, i punti all’ordine del giorno che lunedì sono stati discussi nella sala polivalente di via Colonello Aprosio 316.

“Questa pratica l’abbiamo già visionata in commissione. Le variazioni di bilancio sono atti che vengono approvati preventivamente in Giunta e poi ratificati in sede di consiglio comunale. In questo caso il nostro dirigente ci aveva illustrato che questa pratica si riferisce a variazioni e modifiche tecniche per finanziamenti e bandi vinti dal nostro ente e per cui devono essere inseriti negli appositi capitoli. Sono prevalentemente tre finanziamenti del Pnrr in entrata: uno si riferisce al completamento e l’arredamento di sei unità abitative in zona Garibbe, una proprietà del nostro comune; un altro finanziamento si riferisce al completamento degli impianti e degli arredi della nuova biblioteca polifunzionale per arrivare a poterla utilizzare per il bene dell’intera comunità mentre il terzo finanziamento è per il completamento al lotto finale per ciò che riguarda la scuola pubblica nonché una richiesta al Ministero del Mise per la copertura del maggior costo prezzi degli appalti pubblici. È un problema che si è verificato in tutta l’Italia, l’aumento delle forniture delle materie prime ha portato ad un aumento degli stati di avanzamento del lavoro. Un grande plauso al nostro dirigente e agli uffici pubblici e finanziari perché il nostro comune in realtà non avrà questo pericolo perché abbiamo correttamente presentato le istanze” - ha detto il sindaco Armando Biasi rispondendo al consigliere comunale Fabio Perri che aveva chiesto, per capire, quali erano, alla luce dei bandi che sono stati vinti, “i fondi che vanno ad interagire all’interno della variazione di bilancio”.

Sono stati, perciò, approvati il primo punto all'ordine del giorno che si riferiva alla lettura e all’approvazione dei verbali della seduta precedente e il secondo punto che si riferiva alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 11 dell’8 febbraio del 2023. Quattro i voti astenuti.