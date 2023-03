Vallecrosia, Perri "Cimitero cade a pezzi, vogliamo intervento". Biasi "Fatti importanti lavori di manutenzione"

Nel corso della seduta odierna del consiglio comunale di Vallecrosia, durata sette ore, sono state discusse anche una mozione e sei interpellanze del gruppo consiliare ‘Voi con noi per Vallecrosia’. La seconda interpellanza presentata dal consigliere comunale Fabio Perri si riferiva al regolamento del consiglio comunale vigente sul civico cimitero.

“È giusto e doveroso che l’amministrazione si occupi e realizzi le opere necessarie per la manutenzione del cimitero civico. Come consigliere comunale ho più volte segnalato le criticità presenti. Il piccolo locale che ospita i bagni ha la copertura in parte divelta, c’è infatti un buco nel tetto dal quale entra la pioggia, che ha scrostato le pareti e gonfiato gli infissi. Più volte sono stati chiusi degli accessi perché cadevano pezzi dalle strutture cimiteriali. Non ci sono nuovi loculi e ossari” - dice il consigliere comunale Fabio Perri - “Si chiede di intervenire sul civico cimitero al fine di rendere agile la camera mortuaria e fare manutenzione straordinaria per dare decoro alla struttura. Dovrebbe essere uno dei primi luoghi da tenere sempre bene. Vogliamo che venga fatto un intervento al civico cimitero”.

“Abbiamo già fatto importanti lavori di manutenzione del cimitero in questi cinque anni. Abbiamo fatto un bando per costruire dei loculi. È stata disposta la manutenzione di gran parte delle scale per oltre 9mila euro. Abbiamo sostituito tutte le scale in ferro che erano arrugginite, abbiamo messo a disposizione dei cittadini tutti i portacqua e tutte quelle che sono le attrezzature per i fiori mentre oltre 51mila euro sono destinati per nuove cellette ossario. È stato fatto il ripristino degli intonaci e delle pitture, il ripristino dell’impermeabilizzazione al fine di eliminare le infiltrazioni. Il lotto specialistico comprende la posa di 80 cellette ossario. Fatti anche interventi manutentivi al fine di renderli idonei alle nuove normative. Interventi urgenti anche per due tombe di famiglia, che abbiamo ereditato. Ringraziamo i funzionari che hanno trovato il percorso affinché il comune potesse fare cassa eliminando la transennatura. È stato approvato nel 2022 un progetto esecutivo igienico-sanitario per la costruzione di 35 nuovi loculi per un importo pari a 80mila euro. Si vuole evidenziare l’attraversamento rialzato al fine di garantire l'attraversamento personale in totale sicurezza e l’adozione di provvedimenti per la moderazione del traffico. A breve partiranno i lavori di ristrutturazione dei servizi igienici e della stanza per la sosta provvisoria delle bare” - ricorda il sindaco Armando Biasi.