Vallecrosia, sospensione di convenzione-protocollo tra Comune e P.A. Ponente Emergenza Odv. Perri: "Stipulati accordi con soggetti che non esistono"

Nel corso della lunga seduta odierna del consiglio comunale di Vallecrosia, durata sette ore, sono state discusse anche una mozione e sei interpellanze del gruppo consiliare ‘Voi con noi per Vallecrosia’.

La mozione presentata dal consigliere comunale Fabio Perri si riferiva alla richiesta di sospensione della convenzione-protocollo tra il comune di Vallecrosia e la P.A. Ponente Emergenza Odv per il servizio antincendio boschivi e la Protezione Civile della città di Vallecrosia, approvata con delibera di Giunta comunale lo scorso 8 febbraio. “Per poter fare questo è necessaria una serie di passaggi. In consiglio comunale non è passato lo scioglimento della squadra mentre l’istituzione della squadra, all'epoca, era passata in consiglio comunale. I soggetti hanno cambiato nome e natura giuridica, in contesti di natura diversa, almeno tre o quattro volte. Con chi fate la convenzione? Non si parla di Ponente Emergenza Odv. In tutti questi passaggi credo che ci sia stata un po’ di confusione. Vengono stipulati accordi con soggetti che non sono abilitati a fare una certa azione e che non esistono con i quali avete siglato una convenzione dove gli date 10mila euro per dieci anni. Date, perciò, un contributo economico ad un’associazione che non esiste, che non ha giuridicamente nessuna natura e gli date pure una sede comunale. Chiediamo di sospendere il provvedimento“ - dice il consigliere comunale Fabio Perri.

L’assessore Antonino Fazzari replica così: “La mozione è molto articolata e riporta inesattezze e perciò merita precisazioni. Il protocollo di intesa è finalizzato a decidere le future azioni che corrispondono a interessi comuni. Trattandosi di un approfondimento tra le parti, è stata una riunione regolare e non era necessaria la presenza del sindaco. Non sono stati violati nessuno degli aspetti in vigore. I volontari hanno deciso in maniera autonoma l’iniziativa per intraprendere un percorso diverso del proprio stato sociale. Riteniamo di dare fiducia ad un progetto di crescita. Non deve passare in consiglio comunale, abbiamo stabilito un protocollo d’intesa e in questo momento è sospeso perché non abbiamo l’iscrizione alla protezione civile regionale. La regione ha già ricevuto tutti gli atti e si sta già occupando della registrazione”.