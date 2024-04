Elezioni Amministrative Beppe Zaoli con ‘Forum’ e Mager “Una Visione per Sanremo”

Beppe Zaoli, nato e cresciuto a Sanremo, si candida alle prossime elezioni nella lista ‘Forum’ a sostegno di Alessandro Mager.

“Sanremo è la città che amo – evidenzia Zaoli - e che mi ha visto crescere. Ho deciso di candidarmi alle elezioni comunali del 2024 con la lista di Mager, motivato dal desiderio di contribuire attivamente al futuro della nostra comunità”.

“Perché si candida? “La mia candidatura nasce dalla convinzione che, insieme ad Alessandro Mager, possiamo fare la differenza per Sanremo. Ammiro la sua determinazione e il coraggio nel proporre soluzioni innovative per il benessere della nostra città. Con Alessandro, condivido una visione di crescita e miglioramento continuo che risponde alle reali esigenze dei sanremesi”.

Il suo abbinamento con Anna Roberta Di Meco: “Anna Roberta Di Meco e io condividiamo una passione intensa e genuina per affrontare e risolvere le problematiche giovanili. Sono convinto che figure come Anna Roberta siano essenziali per creare una nuova Sanremo per i giovani e dal suo entusiasmo tutti potranno beneficiare delle sue idee”.

Il suo impegno per il mare e lo sport: “La valorizzazione del mare è al centro del mio impegno per Sanremo, con l'obiettivo di rendere tangibili i benefici per ogni cittadino. Il mare è una risorsa vitale che offre a Sanremo potenzialità sorprendenti e ancora in gran parte inesplorate. Il nostro mare non è solo una destinazione turistica per il relax e il divertimento balneare, ma è il cuore pulsante di una serie di attività economiche e sociali che possono trasformare la nostra città:

- manifestazioni sportive: immaginate una Sanremo dove il mare diventa la scenografia di eventi internazionali che possano attirare appassionati e turisti da tutto il mondo: regate, competizioni di canottaggio, di pesca sportiva, di immersioni subacquee. Saranno tutte occasione per i residenti di partecipare e godere di eventi culturali di rilievo, migliorando la qualità del tempo libero e offrendo nuove opportunità di lavoro e di svago;

- escursioni ecologiche e avvistamento cetacei: nel cuore del ‘Santuario dei Cetacei’, potenzieremo le escursioni ecologiche che uniscono turismo responsabile e istruzione, facendo delle nostre acque una classe a cielo aperto. Queste iniziative, oltre a promuovere la tutela del mare e lo sviluppo del turismo sostenibile, porteranno l'educazione ambientale nelle scuole di Sanremo, arricchendo il percorso formativo dei giovani con un'esperienza diretta e coinvolgente del nostro patrimonio marino;

- sviluppo della pesca: sia sportiva che professionale, rappresenta una parte integrante della nostra economia locale. Voglio lavorare per rafforzare questa attività, assicurando che diventi sostenibile e continui a essere il fiore all’occhiello della nostra cucina locale. Questo non solo garantirà la continuità della tradizione gastronomica di Sanremo, ma anche il sostegno all'economia delle piccole imprese locali, migliorando così la vita quotidiana di chi lavora in questo settore e conseguentemente i servizi per i cittadini;

- sviluppo del Porto come cuore pulsante delle attività: il progetto del Porto di Sanremo sarà fondamentale per lo sviluppo futuro della città. Sarà un volano per l’economia legata al turismo alle attività di pesca, alle manifestazioni, alle immersioni, alle escursioni naturalistiche, alla tutela della marineria locale molto attiva nella nostra Sanremo. La mia azione sarà orientata per garantire la buona riuscita di un progetto di questo tipo, trovando un punto di incontro fra gli operatori privati e le associazioni esistenti. Lo sviluppo del porto di Sanremo porterà benefici quotidiani ai cittadini, migliorando la logistica urbana e offrendo nuovi spazi di aggregazione migliorando l'accessibilità e la vivibilità urbana per tutti i residenti;

- promozione e supporto dello sport: Il mio background come sportivo e dirigente mi ha fornito una profonda comprensione delle necessità delle associazioni sportive locali. Molte di queste stanno affrontando difficoltà economiche; è essenziale che investiamo di più in questi vitali pilastri della nostra comunità. Il supporto alle associazioni sportive locali si tradurrà in maggiori opportunità per i giovani e per l'intera comunità di praticare sport, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Ogni cittadino potrà beneficiare di strutture sportive migliorate e di un tessuto associativo più strutturato;

- supporto alla categoria dei balneari: in risposta alla Direttiva Bolkestein, mi impegno a supportare i balneari di Sanremo, assicurando assistenza e consulenza per aiutarli ad affrontare le novità normative. Sarà mia priorità tutelare le attività storiche della nostra città, favorendo un percorso che permetta loro di continuare a operare con sicurezza, in questo momento di significativo cambiamento”.

“Vi chiedo di unirvi a me – termina Zaoli - in questa campagna elettorale, di supportare la nostra visione per una Sanremo rinnovata e più dinamica. Con il vostro sostegno, sono pronto a impegnarmi senza riserve per trasformare le nostre idee in realtà tangibili che migliorino la vita di tutti i cittadini”.