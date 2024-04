Sanremo, Daniele Ventimiglia (Lega): "Un sentito plauso all'agente della polizia locale Luca Bruna per aver salvato una vita"

Il capogruppo in consiglio comunale a Sanremo e candidato della Lega Daniele Ventimiglia a sostegno di Gianni Rolando sindaco esprime un sentito plauso all'agente Luca Bruna della Polizia locale di Sanremo per il suo tempestivo intervento nel salvare la vita di un cliente che stava soffocando presso un ristorante della città.

“L'attenta prontezza e la determinazione dimostrate da Bruna sono esempi di professionalità e altruismo che meritano il riconoscimento di tutta la comunità – afferma -. È una grande fortuna avere una persona e un agente di Polizia come Luca Bruna, capace di intervenire in situazioni di emergenza, anche quando non è in servizio, contribuendo così alla sicurezza e al benessere dei cittadini di Sanremo”.

“Grazie per il tuo intervento tempestivo e per aver salvato una vita, Luca Bruna”, conclude Daniele Ventimiglia.