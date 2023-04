Elezioni Ventimiglia: l'eurodeputato Brando Benifei ospite al gazebo del PD

Questa mattina l'eurodeputato Brando Benifei sarà presente al gazebo del Pd in via della Repubblica, a sostegno del candidato sindaco Gabriele Sismondini. Con lui anche i candidati consiglieri.

“Brando Benifei, divenuto eurodeputato nel 2014 e capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo dal 2019, è un riferimento per il nostro territorio, del quale conosce le problematiche e che visita da anni - dichiarano dal Pd di Ventimiglia - porterà la sua esperienza di lavoro svolto in Europa ed il suo impegno per i numerosi progetti realizzati”.