Ventimiglia: il gazebo della discordia, la Lega replica a Federazione Civica: "Attenersi alle regole stabilite dal Comando di Polizia Locale”

“A seguito del comunicato della Federazione Civica, occorre ristabilire la realtà dei fatti”. Ad intervenire replicando alle affermazioni di Federazione Civica è la Lega della città di confine, che spiega: “Abbiamo presentato, e ottenuto, per prima l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico nello spazio sito in ‘via della Repubblica, angolo via Roma’, con numero di protocollo 50220 del 19/12/2022.

Per circa un’ora, e alla presenza di ben sei agenti di Polizia Municipale, alcuni esponenti della Federazione hanno insistito sul presunto diritto di ‘piazzarsi’ in loco essendo arrivati per primi. Alle legittime rimostranze dei nostri militanti, corroborate dall’interpretazione del Comando di Polizia Municipale, confermata dal Commissario Prefettizio, il gazebo della Federazione Civica è stato costretto, giustamente, a spostarsi. La regola che si è sempre seguita, infatti, è che si segue l’ordine di presentazione della domanda di occupazione all’ufficio protocollo. La Federazione Civica ha presentato la domanda per quarta, con numero di protocollo 9173 del 09/03/2023.

Proprio per evitare inutili discussioni, il Comando di Polizia Locale ha fornito a tutti i rappresentanti degli schieramenti che si presenteranno alle elezioni del 14 e 15 maggio l’elenco completo e preciso dell’ordine di presentazione: non si vede per quale motivo tentare di forzare la mano portando ad esacerbare gli animi in una campagna già molto tesa e segnata da episodi e parole spiacevoli. Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Lista Sismondini si sono conformati, ovviamente, alle indicazioni fornite dal Comando vigili, già sabato scorso, quando sono sorti i primi problemi in merito. Chiediamo dunque che lo stesso venga fatto dalla Federazione Civica.

Il sistema per cui ‘il primo che arriva si piazza e il secondo si mette vicino oppure a rotazione’ proposto dalla Federazione Civica, non trova conferme in quella che è la regola da seguire, ovvero, lo ribadiamo, l’ordine di presentazione”.