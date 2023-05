Vallecrosia: lunedì prossimo confronto pubblico sulla nuova gestione dei parcheggi a pagamento

Lunedì prossimo alle 21, alla sala polivalente di Vallecrosia di via Cristoforo Colombo, si terrà un confronto pubblico sulla nuova gestione dei parcheggi a pagamento.

"Avevo chiesto per la prima volta una settimana fa – sostiene il candidato a sindaco Cristian Quesada (X Vallecrosia) - che si tenesse su questo tema un confronto pubblico tra i candidati sindaco. È arrivato il momento che i cittadini di Vallecrosia ricevano le corrette risposte su una questione delicata, oggetto di grande polemica in questa campagna elettorale”.

"Che il dibattito si tenga questo lunedì è buona notizia. Atti alla mano i cittadini potranno farsi un'idea di come stanno veramente le cose. È proprio per questo motivo – termina Quesada - che vorrei rivolgere il più ampio invito alla partecipazione, affinché la collettività informata possa scegliere la migliore delle proposte in campo".