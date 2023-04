Sanremo: oggi il passaggio consegne al Cda del Casinò, bilancio chiuso con un utile di quattro milioni (Video)

La certezza c’era già da diverse settimane e, questa mattina, nel corso di un rapido incontro tra il precedente e il nuovo presidente, alla presenza dell’Assessore al Bilancio Massimo Rossano (in rappresentanza del Sindaco Biancheri), è avvenuto il passaggio ufficiale di mano del Cda della Casinò Spa.

Assenti i due nuovi componenti del Cda, Lucia Artusi ed Eugenio Nocita, l’approvazione del bilancio e una stretta di mano tra Giancarlo Ghinamo ed Adriano Battistotti, hanno sancito il passaggio di Consegne. A un anno dal termine della sua avventura amministrativa, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha messo mano al Cda del Casinò, rivoluzionando la squadra che sino a oggi ha guidato la casa da gioco. Il Cda è stato rinnovato per due anni mentre il collegio sindacale per tre.

Per Ghinamo si tratta di una conferma, visto che fa parte del Cda da circa 10 anni e passa dal ruolo di Consigliere a quello di Presidente. Per Artusi e Nocita, invece, si tratta di un ingresso in luogo di Barbara Biale e Adriano Battistotti, che passa alla presidenza del Collegio Sindacale, in una sorta di continuità di lavoro ai vertici della casa da gioco matuziana: “Siamo soddisfatti di questi quattro anni di amministrazione, condotti con Ghinamo e Biale. Abbiamo affrontato diversi periodi difficili, come quello del Covid ma abbiamo comunque registrato utili. L’avvicendamento dei ruoli era abbastanza programmato, pur mantenendo la continuità con la mia presidenza del Collegio sindacale”.

Giancarlo Ghinamo ha così commentato il passaggio di consegne nel Cda: “La mia storia nasce nel 2013, passando dal contratto di solidarietà ma oggi siamo in una situazione diversa, con 10 anni di bilanci positivi. Abbiamo un utile di oltre 4 milioni, con 2,8 milioni di dividendo erogati al Comune. Abbiaom fatto un lavoro importante e ringraziamo l’Amministrazione per la fiducia. Abbiamo affrontato momenti di crisi, con la chiusura del Covid, ma abbiamo svolto una importante attività, come quella della riorganizzazione della struttura”. Le strategie per il futuro? “La prosecuzione di quanto seminato in questi quattro anni, portando a casa i risultati che passano dalla ulteriore riorganizzazione della struttura e dall’ampliamento dei dipendenti, ora al minimo storico con 174 unità”.

Battistotti lascia la presidenza del Cda ad un anno dalle elezioni Amministrative. C’è la velleità di una candidatura? “No, nel senso che il mio ruolo tecnico termina consentendo la crescita del mio profilo professionale. Sono stato in Consiglio comunale per circa 20 anni ed è giusto che ci sia un avvicendamento anche in quel senso”.

Alla riunione di oggi era presente, per conto del Sindaco Biancheri, l’Assessore al Bilancio Massimo Rossano che ha così commentato: “Abbiamo approvato il bilancio secondo le indicazioni del bilancio di previsione approvato ieri, non dimenticandoci che è il primo reale dopo il periodo pandemico. Un bilancio con un utile e un dividendo importanti e, per questo, dobbiamo fare un plauso a tutti, dalla dirigenza ai dipendenti per il risultato raggiunto”. La domanda sorge spontanea, come mai il cambio del Cda ad un anno dalle elezioni? “Sono questioni che solo il Sindaco conosce e le lascio a lui. Questo è comunque un grande segno per come ha operato bene il Cda e non dimentichiamoci l’aprile 2022 con le molte difficoltà della casa da gioco. Sono state superate grazie al lavoro di tutti e oggi diamo un segno di continuità all’operato portato avanti fino ad ora, sia nell’ambito del Cda che in quello sindacale”.