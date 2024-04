Elezioni Sanremo: Antonio Fera, candidato con la lista 'Andiamo!', si presenta e scrive ai cittadini

"Buongiorno a tutti i cittadini, amici, conoscenti e non.



Sono Antonio Fera, molti di voi mi conosceranno come imprenditore e come figura politica, in quanto ho ricoperto per 5 anni il ruolo di Assessore all’Ambiente e Lavori Pubblici, per 5 anni il ruolo di Consigliere Comunale e sono stato membro del Consiglio di Amministrazione di AMAIE Energia e Servizi.

In questa tornata elettorale non volevo candidarmi, avevo deciso di ritirarmi dalla politica, ma il candidato a Sindaco Gianni Rolando ed il suo staff più ristretto, mi hanno convinto a candidarmi, perché ritengono sia fondamentale avere in squadra una figura che avesse maturato un’importante esperienza sul problema dell’Ambiente, in specifico su sistema di raccolta dei rifiuti.



Ho accettato proprio per poter rivoluzionare il sistema di igiene urbana e quello di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sono strettamente correlati. Bisogna mettere la parola fine sul sistema porta a porta, che ha esasperato i cittadini, senza portare nessun risultato concreto e tornare alla raccolta con un nuovo sistema di cassonetti, moderno ed innovativo: le isole ecologiche, che consentono sia di ridurre i costi, sia di ottenere migliori risultati.



Chi mi conosce sa che sono una persona del fare e del fare bene in tempi rapidi, a chi non mi conosce posso assicurare che, se mi darete la vostra fiducia e se ritenete che possa essere degno a rappresentarvi, metterò a disposizione l’esperienza che ho maturato in questi anni, impegno e determinazione per tornare a far diventare grande Sanremo,



Antonio".