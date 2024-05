Sanremo, convention di domenica all'Ariston del candidato Mager: scattato il conto alla rovescia

È scattato il conto alla rovescia per la convention al Teatro Ariston della coalizione civica per Sanremo. Alessandro Mager ha dato appuntamento a tutti i sanremesi domenica 19 maggio alle ore 17:30 per presentar loro le persone candidate ad amministrare la città.

“Sarà un evento conviviale – spiega Mager – ma anche un momento di aggregazione e di riflessione in vista delle ultime 3 settimane di campagna elettorale. Saremo concreti, essenziali e precisi allo stesso tempo. Invito tutti i sanremesi a venire domenica pomeriggio all’Ariston per sostenere il nostro progetto”.