Elezioni Amministrative Sanremo: ieri l'incontro di Alessandro Mager con l'associazione 'Fare Musica'

Il candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager, ha incontrato insieme al capolista di Anima Alessandro Sindoni i rappresentanti (Larry Camarda, Enzo Cioffi, Simone Parisi, Giancarlo Forte) dell’associazione 'Fare Musica', che dal 2000 si occupa della realizzazione e organizzazione di spettacoli, principalmente nella Pigna.

La principale manifestazione organizzata da Fare Musica è Rock In The Casbah, che quest’anno festeggerà il 25° di attività, cui da alcuni anni è stata abbinata la rassegna Bravo Jazz. L’incontro è stato l’occasione per presentare le attività dell’Associazione e descrivere nel dettaglio i principali eventi organizzati, con le relative criticità.

“Rock in the Casbah e gli altri eventi di Fare musica – hanno dichiarato Mager e Sindoni – sono speciali perché oltre alla straordinaria qualità musicale promuovono quartieri e piazze della nostra città che sono bellissimi e che vengono così giustamente valorizzati. Si tratta di iniziative che bisognerà continuare a sostenere”.

Al termine, i partecipanti si sono dati appuntamento per lunedì alle 15, alla Meeting Room di via Nuvoloni, dove Alessandro Mager incontrerà tutte le associazioni del settore degli spettacoli musicali operanti a Sanremo.