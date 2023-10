La Finanziaria taglia le pensioni: in Asl 1 Imperiese pronte le dimissioni per il 30% dei medici

Nuova tegola per l’Asl 1 Imperiese. Dopo le polemiche legate ai dati Agenas (praticamente già smentiti per un errore del conteggio) e la carenza cronica di personale, ora moltissimi medici dell’azienda sono pronti a presentare la lettera di dimissioni per i problemi legati alla nuova Finanziaria presentata dal Governo.

Si tratta di un caso che coinvolge tutta Italia e che, anche nella nostra provincia, vedrebbe il 30% dei medici e dei Primari che vorrebbero licenziarsi per il rischio di perdere circa 14mila euro l’anno nelle future pensioni. Il caso riguarda l’articolo 34 della bozza della manovra della Legge di Bilancio, ce prevede una riduzione dell’importo delle future pensioni per categorie di lavoratori quali maestri, infermieri, dipendenti comunali, medici pubblici e ufficiali giudiziari, a condizione che abbiano iniziato a lavorare prima del 1996.

Per le stesse categorie è previsto un aumento dei costi necessari per riscattare gli anni di università o altri periodi di lavoro non coperti. La disposizione, se attuata, potrebbe portare a un risparmio per lo Stato stimato in oltre un miliardo di euro ma ha fatto esplodere la polemica tra i medici, anche in Asl 1.

Le modifiche coinvolgeranno i dipendenti il cui periodo di servizio si conclude con una quota di pensione retributiva inferiore a 15 anni. Questi hanno iniziato a lavorare nel periodo compreso tra il 1981 e il 1995, prima di essere inclusi nel sistema contributivo. Per quanto riguarda la quota dell’assegno pensionistico calcolata secondo il vecchio metodo di calcolo, la tabella delle aliquote risalente al 1965 sarà sostituita da una nuova tabella, che sarà inclusa come inserito nella Legge di Bilancio.

Secondo fonti ben informate sarebbero moltissime le lettere di dimissioni pronte a partire tra i medici di Asl 1 Imperiese, anche se potranno essere ritirate, nel caso in cui il Governo faccia marcia indietro, se saranno presentati ed accettati eventuali emendamenti.

I sindacati dei medici, a livello nazionale e locale, hanno chiesto al Governo il ritiro del provvedimento. In caso contrario verrà dichiarato lo stato di agitazione delle categorie interessate nella prospettiva di uno sciopero generale entro dicembre.

Se i medici decidessero di lasciare l’Asl 1 in questa percentuale, sarebbe una ‘mazzata’ definitiva nella cronica mancanza di medici, che da tempo non vogliono venire a lavorare nell’estremo ponente per i noti problemi logistici ed anche economici, dettati da un costo della vita mediamente più alto che in altre zone d’Italia.

Intanto i medici dell’Asl 1 hanno chiesto un intervento al Senatore sanremese Gianni Berrino, membro della Commissione Sanità del Senato, per cercare di far modificare la Legge di Bilancio ed evitare che molti medici di grande caratura decidano di lasciare il proprio ruolo per entrare nel settore privato e, in questo modo, garantirsi i propri diritti della futura pensione.