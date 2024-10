L'assessore regionale Scajola al ricordo dei militari della Guardia di finanza di Sanremo (foto)

L'assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi alla santa messa, presso la chiesa di San Rocco, in ricordo dei militari deceduti che hanno prestato servizio nella Compagnia Guardia di Finanza di Sanremo.

A organizzare la celebrazione religiosa, officiata dal vescovo Antonio Suetta, la sezione A.N.F.I. della città dei fiori.

"Partecipo con piacere a questo meritato ricordo in segno di vicinanza alla Guardia di Finanza e, in generale, a tutte le forze dell'ordine - dice l'assessore regionale Scajola -. Un giusto tributo per chi ha servito il proprio Paese salvaguardando la sicurezza di tutti noi".