Sanremo, abbattimenti alberi in terreni privati, replica l'assessore Moscato: "Molto pericolosi"

L’assessore all’ambiente del comune di Sanremo, Ester Moscato, interviene in merito all'abbattimento di alcuni alberi siti in terreni di proprietà privata.

“Gli uffici competenti sono dovuti intervenire in strada Senatore Marsaglia e nel centro storico perché gli alberi esistenti, purtroppo, spiega l'assessore Moscato, a seguito di specifica indagine fitostatica da parte del competente agronomo, sono risultati estremamente pericolosi in quanto inclini al crollo. Non solo: si sono registrati altresì alcuni episodi di cedimento di parti di branche sulla sede stradale in strada Senatore Marsaglia, che hanno messo a repentaglio la pubblica incolumità".

"Per ragioni di sicurezza, quindi, è stato necessario provvedere all’abbattimento delle piante, chiosa. Tali precisazioni sono doverose perché spiace vedere interventi da parte di coloro che non comprendono come gli uffici competenti debbano intervenire con tali abbattimenti per poter garantire la pubblica incolumità. Queste operazioni avvengono esclusivamente nell’interesse della sicurezza di tutti: un concetto che mi sento di ribadire proprio a fronte di alcune illazioni che vengo reiterate anche sui social, conclude Ester Moscato, in occasione degli abbattimenti di alberi in terreni privati da parte del Comune”.