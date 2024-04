Sanremo: anche 'Progetto Comune' chiede all'Amministrazione di non approvare le due pratiche di domani

“E’ stato convocato un Consiglio Comunale per il giorno 30 aprile con all’ordine del giorno numerose pratiche molto importanti per la città. Tra queste pratiche spiccano per importanza: l’approvazione del rendiconto di gestione 2023, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2023, le modifiche al regolamento Tari, l’approvazione del nuovo statuto di Rivieracqua ed alcuni debiti fuori bilancio”.

Interviene in questo modo Robert Von Hackwitz, ex Consigliere comunale e candidato alle prossime elezioni. “Siamo esterrefatti – prosegue - che l’attuale amministrazione si ritenga al di sopra della Legge e porti in Consiglio Comunale pratiche per le quali è ipotizzabile la violazione dell’articolo 38, comma 5 del Testo Unico sugli Enti Locali che recita: ‘I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili’. L’approvazione del rendiconto di gestione 2023 è sicuramente un atto improrogabile e urgente (deve essere approvato entro il 30 aprile), così come lo sono i debiti fuori bilancio. Non riteniamo, invece, assolutamente improrogabili e urgenti l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, le modifiche al regolamento Tari e soprattutto le modifiche allo statuto di Rivieracqua propedeutiche alla privatizzazione dell’acqua in provincia di Imperia”.

“Chiediamo con forza a questa amministrazione uscente – termina - di deliberare esclusivamente sul rendiconto di gestione 2023 e sui debiti fuori bilancio, lasciando le altre pratiche al Consiglio Comunale che sarà determinato dalle elezioni dll’otto e nove giugno”.