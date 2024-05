Elezioni Sanremo: intervento della consigliera comunale e candidata di FdI Ethel Moreno sullo Sport

“In questi anni da consigliera comunale ho promosso, in collaborazione con le associazioni sportive del territorio, iniziative volte a promuovere la pratica dello sport proprio per il suo ruolo sociale, educativo e di prevenzione" – dichiara la consigliera comunale e candidata di Fratelli d’Italia Ethel Moreno.

Iniziative che sono sfociate nelle tre edizioni dei progetti “Sport all’aperto” e “Sanremo in sport”, che hanno permesso di svolgere attività motorie all’interno dei parchi comunali e di avvicinarsi a nuovi sport attraverso un ricco calendario di lezioni sportive gratuite.

“Il mio futuro impegno sarà rivolto a realizzare la Consulta dello sport che coinvolga tutte le realtà sportive in modo da programmare incontri periodici su progetti, iniziative ed eventi”.

“Occorrerà promuovere gli eventi sportivi che le associazioni sportive del territorio si impegneranno a realizzare, riconoscendo loro il supporto ed i contributi necessari. A tal fine il mio impegno sarà rivolto a realizzare nuovamente ed a rendere permanente la Festa di Sanremo in sport, attualmente cancellata da quest’Amministrazione dal Calendario sportivo, che aveva visto impegnate, nell’ultima edizione, ben 33 associazioni in un percorso multisportivo che ha trasformato Villa Ormond in una palestra a cielo aperto con la presenza di circa 2500 persone tra bambini, ragazzi e famiglie. Una giornata di sport che potrebbe estendersi dalla passeggiata Sud-Est a tutto il parco di Villa Ormond e che potrebbe coinvolgere direttamente le scuole, arricchendosi di giornate di sport dedicate alla disabilità ed alla terza età”.

Sarà essenziale procedere ad una seria riqualificazione degli impianti sportivi perché è inaccettabile che i nostri bambini debbano praticare attività sportive in palestre all’interno delle quali piove o manca il riscaldamento o un minimo di manutenzione. Infine sarà un mio impegno proporre il progetto '10 e Lode in Attività Motoria' con il quale il Comune regala 10 ore di attività motoria sportiva all’interno delle scuole in collaborazione con le associazioni sportive del territorio".