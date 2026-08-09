Ventimiglia, Agosto Medievale 2026: Campu vince la Regata dei Sestieri (Foto e video)

Campu vince la Regata dei Sestieri andata in scena in serata a Ventimiglia. Sul podio anche Burgu, giunto secondo, e Marina, arrivata terza.

I sestieri cittadini Auriveu, Burgu, Campu, Marina, Cuventu e Ciassa sono scesi in mare, nei pressi del circolo La Scogliera, per competere tra loro con i gozzi liguri, sul miglio marino, per l'assegnazione del Palio Marinaro, il 'Carbaso'. Con determinazione, passione e fatica tutti hanno dato il meglio di loro stessi facendo un giro di boa a Marina San Giuseppe e tornando al punto di partenza ma alla fine è stato il sestiere Campu, grazie ai vogatori Riccardo Lercari, Andrea Lercari, Marco Calipa, Claudio Ferrua ed Ermanno Curti, a conquistare la vittoria. Dopo di lui sono, infatti, giunti al traguardo Burgu, Marina, Ciassa, Auriveu e Cuventu. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e gli assessori Tiziana Faedda e Adriano Catalano, che, tra l'altro, ha gareggiato con uno dei sestieri.

La serata proseguirà con la Notte del Corsaro Nero e delle corporazioni erranti nella città medievale. L’evento, organizzato dall’Ente Agosto Medievale in collaborazione con il comune di Ventimiglia, propone nel centro storico spettacoli, animazioni, giochi storici, strumenti di tortura, musica, mercato medievale con prodotti artigianali, taberne, visite guidate e la mostra di ART.e nel centro culturale San Francesco. L'Agosto Medievale 2026 si concluderà domani sera, lunedì 10 agosto a partire dalle 18 nel centro storico, con la Notte del Guiderdone durante la quale si terrà anche la premiazione.