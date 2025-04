Giornata sensibilizzazione autismo, senatore Berrino: "Dobbiamo prendercene cura"

"Questa giornata rappresenta un'importante opportunità per riflettere su quanto ancora c'e' da fare per creare una societa' che accoglie e supporta ogni individuo, indipendentemente dalle sue sfide. L'autismo non e' uno stato da temere ma una condizione di fragilita' di cui prendersi cura. In questa giornata speciale, ricordiamo che il disturbo dello spettro autistico riguarda tutti noi e che, con il giusto supporto, ogni persona ha la possibilità di esprimere il proprio potenziale in modo unico e straordinario. Un ringraziamento a tutte le associazioni ed i volontari che aiutano le famiglie". Lo

dichiara il senatore Gianni Berrino, componente della X commissione sanita' del Senato.