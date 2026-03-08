“La conoscenza ci rende libere”: CNA Imperia celebra l’8 marzo guardando al futuro delle donne

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, CNA Imperia e CNA Impresa Donna rilanciano un messaggio semplice ma fondamentale: la conoscenza è il primo passo verso la libertà e la piena affermazione dei diritti.

“La conoscenza ci rende libere” è lo slogan scelto quest’anno da CNA per l’8 marzo: libere di conoscere i propri diritti, di vederli riconosciuti e soprattutto di poterli esercitare nella vita quotidiana, nel lavoro e nella società.

La strada verso una reale parità è ancora lunga. Le donne continuano a essere protagoniste dell’economia, dell’impresa, dell’innovazione e della vita sociale del Paese, ma troppo spesso si trovano ancora ad affrontare ostacoli, disuguaglianze e stereotipi.

Per questo CNA Impresa Donna lavora ogni giorno per sostenere l’imprenditoria femminile, promuovere opportunità e diffondere informazioni e strumenti utili affinché ogni donna possa essere protagonista del proprio futuro.

«Le donne imprenditrici rappresentano una componente fondamentale del nostro sistema economico e del tessuto produttivo del territorio», sottolinea il Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano. «Come CNA siamo impegnati ogni giorno a sostenere e valorizzare il loro ruolo, promuovendo politiche e iniziative che favoriscano la crescita dell’imprenditoria femminile, la conciliazione tra vita e lavoro e l’accesso alle opportunità di sviluppo. Investire sulle donne significa investire sul futuro delle imprese e delle nostre comunità».

A ribadire il valore della conoscenza e della consapevolezza dei propri diritti è anche la Presidente di CNA Impresa Donna Imperia, Roberta Giovannina: «L’8 marzo non deve essere solo una ricorrenza simbolica, ma un momento di riflessione e di impegno concreto. Come CNA Impresa Donna lavoriamo per creare una rete di supporto e di opportunità per le donne imprenditrici e professioniste del nostro territorio. Conoscere i propri diritti significa avere gli strumenti per crescere, fare impresa e costruire il proprio percorso con maggiore consapevolezza e libertà».

In questa giornata simbolica, CNA Imperia e CNA Impresa Donna vogliono ricordare il valore e il contributo delle donne che ogni giorno, con il loro lavoro, la loro creatività e la loro determinazione, rendono il nostro territorio più dinamico, più giusto e più bello.

L’8 marzo non è soltanto una celebrazione, ma anche un’occasione per rinnovare un impegno: continuare a lavorare affinché i diritti non restino solo principi, ma diventino opportunità concrete per tutte le donne.