Politica | 08 marzo 2026, 14:45

Referendum del 22 e 23 marzo, gazebo informativo di Forza Italia a Camporosso: "Momento di ascolto e dialogo" (Foto)

Segnale di unità tra i direttivi di Ventimiglia e Camporosso

Gazebo informativo, organizzato da Forza Italia nei pressi del Mercatò, a Camporosso in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

L’iniziativa, promossa dai coordinamenti cittadini di Camporosso e Ventimiglia, è stata dedicata all’incontro con i cittadini e all’informazione sul Referendum Giustizia. "Buona partecipazione questa mattina al gazebo informativo" - fanno sapere gli organizzatori - "Nel corso della mattinata molti cittadini si sono fermati per ricevere materiale informativo, confrontarsi con i rappresentanti del partito e approfondire i temi oggetto della consultazione referendaria. L’appuntamento si è trasformato anche in un momento di ascolto e dialogo diretto con il territorio".

"Il gazebo ha rappresentato, inoltre, un importante segnale di collaborazione tra il direttivo di Forza Italia di Ventimiglia e quello di Camporosso, che hanno lavorato insieme per organizzare l’iniziativa e rafforzare la presenza del partito sul territorio" - sottolineano gli organizzatori - "La partecipazione registrata questa mattina è un segnale positivo, momenti come questi sono fondamentali per informare i cittadini e mantenere un contatto diretto con il territorio. La collaborazione tra i direttivi di Ventimiglia e Camporosso dimostra la volontà di lavorare insieme con spirito di squadra per portare avanti le iniziative di Forza Italia e favorire la partecipazione democratica".

Elisa Colli

