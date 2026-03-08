Sanità territoriale, la Liguria apre un nuovo bando: servono medici per Case e Ospedali di Comunità

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto l’adesione di circa 200 medici, arriva un nuovo bando di reclutamento di personale per il potenziamento della sanità territoriale. È stata pubblicato un nuovo avviso per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo destinati a medici per le attività di assistenza presso le Case e gli Ospedali della Comunità, su tutto il territorio regionale.



“La risposta positiva al primo bando, con oltre 200 medici candidati, dimostra che il progetto delle Case della Comunità è attrattivo e percepito come una sfida fondamentale per il futuro della nostra sanità - sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità-. Con questo secondo bando vogliamo consolidare questa rete, garantendo ai cittadini liguri punti di riferimento certi e vicini a casa per offrire risposte assistenziali appropriate direttamente sul territorio”.



“Il nuovo bando mira ad ampliare la rete di professionisti impegnati sul territorio, per offrire servizi sempre più accessibili alla popolazione ligure nelle Case e negli Ospedali della Comunità – sottolinea Marco Prioli, direttore generale di ATS Liguria –. L’obiettivo è rafforzare la sanità territoriale e l’integrazione ospedale-territorio, garantendo percorsi di cura sempre più vicini ai cittadini”.



Gli incarichi riguardano le Case della Comunità (Hub e Spoke): luoghi di prossimità per bisogni di salute che richiedono assistenza sanitaria e sociosanitaria, e gli Ospedali della Comunità: strutture intermedie tra domicilio e ospedale, con l'obiettivo di favorire dimissioni protette e stabilizzazione clinica.

Possono partecipare medici chirurghi in possesso dei requisiti generali e specifici, inclusi professionisti in quiescenza e, in deroga, medici con titoli conseguiti all'estero.



Modalità di partecipazione

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile sul sito istituzionale di ATS Liguria (www.atsliguria.it) selezionando la voce "Bandi di Concorso". Il termine ultimo per l’invio è fissato per le ore 12:00 del 13 marzo 2026.