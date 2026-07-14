Bordighera, all'Accademia Balbo la mostra "Erika – Il segno prende forma" con i lavori del corso di nudo

L'Accademia G. Balbo di Bordighera prosegue il proprio percorso espositivo con un nuovo appuntamento dedicato agli allievi, confermando l'attenzione alla valorizzazione della formazione artistica. Dopo la collettiva del corso di disegno e pittura "Oltre gli spazi", la Galleria dell'Accademia ospiterà la mostra "Erika – Il segno prende forma", che raccoglie le opere realizzate durante il corso di nudo condotto dal maestro Enzo Consiglio. L'esposizione offrirà al pubblico l'occasione di osservare il lavoro svolto dagli allievi nel corso dell'anno, mettendo in luce percorsi espressivi differenti accomunati da uno stesso soggetto di studio e da un'attenta ricerca sul segno.

L'insegnamento del maestro Enzo Consiglio emerge nei lavori esposti attraverso la capacità di valorizzare la personalità di ciascun partecipante. Ogni opera, pur partendo dal medesimo modello, racconta infatti una visione diversa, evidenziando particolari, forme e sensibilità che distinguono ogni autore. "Il segno prende forma" diventa così il filo conduttore di una mostra che invita il visitatore a cogliere le diverse interpretazioni del corpo umano, trasformate in emozioni e suggestioni attraverso il disegno. La varietà dei tratti e delle soluzioni espressive testimonia il percorso artistico affrontato durante l'anno dagli allievi.

La mostra sarà allestita nella Galleria dell'Accademia Balbo, in via Lamboglia 3 a Bordighera, e resterà aperta dal 18 al 26 luglio 2026. L'inaugurazione è in programma sabato 18 luglio alle 21.00, mentre nei giorni successivi sarà possibile visitare l'esposizione con orario 21.00-23.00. L'ingresso sarà libero.