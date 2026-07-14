Bordighera ospita i "Maestri del Commercio": il 25 ottobre la cerimonia con Patrizia Rossetti per premiare le attività storiche

Sarà Bordighera a ospitare, il prossimo 25 ottobre, la manifestazione provinciale "Maestri del Commercio", l'appuntamento promosso da 50&Più Imperia per celebrare i commercianti che hanno raggiunto importanti traguardi di anzianità professionale. L'evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Bordighera, si terrà alle 11.00 al Teatro Golzi di Palazzo del Parco e sarà condotto dalla presentatrice Patrizia Rossetti. La giunta comunale ha accolto la proposta avanzata dall'associazione, concedendo il patrocinio all'iniziativa, l'utilizzo gratuito della sala e facendosi carico delle spese per il service audio e per il buffet di benvenuto, con un impegno economico complessivo di circa mille euro.

In vista della manifestazione, 50&Più Imperia ha già avviato la selezione delle attività commerciali della Città delle Palme che potranno essere insignite del riconoscimento. Nei prossimi giorni saranno inviate apposite comunicazioni ai commercianti interessati, contenenti tutte le informazioni necessarie e le modalità di partecipazione all'evento. L'obiettivo è coinvolgere le realtà che, nel corso degli anni, hanno contribuito con continuità allo sviluppo economico e sociale del territorio, rappresentando un punto di riferimento per la comunità locale.

I riconoscimenti saranno assegnati alle attività che hanno raggiunto i 25, i 40 e i 50 anni di anzianità professionale, premiando l'impegno, la dedizione e la capacità imprenditoriale dimostrati nel tempo. La manifestazione intende infatti valorizzare il ruolo svolto da commercianti e imprenditori, protagonisti della crescita del tessuto economico locale e custodi di una tradizione commerciale che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per il territorio. Per ulteriori informazioni è possibile contattare 50&Più Imperia al numero 0184 265098.