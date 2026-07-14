Santo Stefano al Mare, tre notti di grandi artisti: arrivano la Shary Band, il tributo a Gigi D'Ag con Carolina Marquez e la star Banfy

I grandi nomi della musica dance, del pop e dello spettacolo nazionale stanno per accendere l'estate del borgo. Dal 16 al 18 luglio 2026, il palco di Piazza Baden Powell diventerà il fulcro di tre imperdibili serate-evento a ingresso gratuito, impreziosite dalla ricca cornice gastronomica della "Sagra dei Sapori di Strada – Non Solo Street Food".

L’ambizioso cartellone artistico, orchestrato dal Comune di Santo Stefano al Mare in collaborazione con Fiori Eventi e Arte&Party (con il supporto dei partner Chiusano Immobiliare e Fabrizio Lerda), promette di richiamare il pubblico delle grandi occasioni grazie a una line-up di artisti straordinari.

I riflettori del grande palco si accenderanno ogni sera a partire dalle ore 22:00 con tre produzioni pensate per far ballare ed emozionare tutte le generazioni:

Giovedì 16 luglio: SHARY BAND in concerto L'apertura della tre giorni è affidata all'energia travolgente della Shary Band. Il gruppo, leader indiscusso e tributo nazionale ufficiale alla disco music, porterà in scena uno spettacolo coreografico e musicale mozzafiato, ideale per inaugurare il weekend a ritmo di grandissimi successi.

Venerdì 17 luglio: TRIBUTO A GIGI D'AG con CAROLINA MARQUEZ e SONIK DJ Una serata evento dedicata al re della dance italiana, Gigi D'Agostino. A far tremare la piazza saranno due autentiche star internazionali della console: la regina della dance Carolina Marquez e il talento di Sonik Dj. Un viaggio musicale ad altissima energia tra le hit che hanno fatto la storia delle discoteche mondiali.

Sabato 18 luglio: BANFY & DJ AKATEX (con Meet&Greet finale) Il gran finale è tutto per i più giovani. La serata si aprirà con il set di Dj AkaTex, che scalderà la piazza in attesa del momento clou: il live della Guest Star Banfy. Un'esibizione attesissima che continuerà anche dopo il concerto: l'artista sarà infatti a completa disposizione di tutti i fans per scattare i selfie-ricordo.

Se la musica e i grandi artisti saranno i re indiscutibili della notte, il gusto prenderà il via già dal tardo pomeriggio. Dalle ore 18:30, la piazza si popolerà con una selezione esclusiva di proposte di cibo on the road da tutta Italia. Ad accompagnare i piatti dello street food, una ricca offerta brassicola con il meglio delle birre artigianali e l'immancabile Regina della Birra dell'Oktoberfest.

Tre serate magiche sotto le stelle, dove le grandi performance degli artisti e i sapori della tradizione si fondono in un unico, grande spettacolo. L'appuntamento è a Santo Stefano al Mare!