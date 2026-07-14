Martedì Letterari estivi, Serena Bortone presenta a Sanremo il romanzo "Le dirimpettaie": appuntamento venerdì a Pian di Nave

Prosegue il calendario dei Martedì Letterari estivi del Casinò di Sanremo, curati da Marzia Taruffi, con un nuovo appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea. Venerdì 17 luglio, alle 21.00, la suggestiva cornice di Pian di Nave ospiterà Serena Bortone, che presenterà il suo romanzo "Le dirimpettaie", pubblicato da Rizzoli. L'incontro sarà a ingresso libero e offrirà al pubblico l'opportunità di conoscere da vicino la giornalista e conduttrice Rai, al suo esordio nella narrativa con un'opera che intreccia vicende personali e cambiamenti sociali attraversando oltre quarant'anni di storia italiana.

Al centro del libro ci sono Tina, Gabriella e Maria, tre donne che vivono nello stesso condominio romano, nel quartiere Talenti, e che trasformano un semplice rapporto di vicinato in un'amicizia profonda. "Le dirimpettaie" racconta il percorso di tre protagoniste cresciute in un'epoca in cui il destino femminile sembrava già scritto, tra matrimoni di convenienza, maternità vissute come dovere, desideri repressi e il lento emergere della voglia di libertà. Sullo sfondo scorrono gli anni del boom economico, la Dolce Vita, il Sessantotto, la rivoluzione sessuale e l'introduzione del divorzio, in un affresco che accompagna il lettore fino al Capodanno del nuovo millennio.

Il romanzo affronta i temi dell'emancipazione femminile, della ricerca della propria identità e della possibilità di scegliere il proprio futuro, attraverso tre personaggi diversi ma accomunati dalla volontà di cambiare. Gabriella trova il coraggio di mettere in discussione un matrimonio ormai privo di slancio, Maria continua a inseguire i propri sogni e Tina scopre una nuova dimensione della propria libertà sentimentale. Una narrazione corale che guarda alle vite delle donne di ieri, ma che continua a parlare anche al presente.

Serena Bortone è una delle firme più note del giornalismo Rai. La sua carriera è iniziata sotto la direzione di Angelo Guglielmi e, nel corso degli anni, ha ricoperto i ruoli di caporedattrice, inviata, autrice e conduttrice di numerosi programmi televisivi, da "Ultimo Minuto" a "Mi manda Raitre", passando per "Telecamere" e "Tatami", occupandosi di cronaca, costume, inchieste e politica. L'appuntamento con la sua presentazione rientra nel ricco programma culturale promosso dal Casinò di Sanremo.

Il calendario dei Martedì Letterari estivi proseguirà poi mercoledì 29 luglio, sempre alle 21, questa volta in piazza San Siro, con la presentazione del libro "Il Paese delle Tradizioni" (Rai Libri) di Beppe Convertini. Un nuovo incontro che conferma la volontà della rassegna di portare nel cuore della città autori e protagonisti del panorama culturale nazionale.