Corpus Domini ad Arma di Taggia, un grazie speciale per la donazione di fiori che ha reso più bella la festa della comunità

La celebrazione del Corpus Domini, che si è svolta domenica 7 giugno lungo le strade di Arma di Taggia, è stata arricchita dalla generosa donazione di fiori che ha contribuito a rendere ancora più suggestiva e accogliente l’atmosfera della festa. “La vostra sensibilità ha contribuito ad arricchire la celebrazione, rendendo l’ambiente ancora più accogliente per la nostra Comunità”, hanno sottolineato con profonda riconoscenza Giampiero Vivaldi e Monica Lanteri nel loro messaggio di ringraziamento rivolto a coloro che hanno sostenuto l’iniziativa.

Un gesto di grande valore simbolico, soprattutto in un periodo storico in cui, come evidenziano gli organizzatori, “il mondo ha tanto bisogno di Speranza e di Pace”. La donazione floreale rappresenta così un segno concreto di bellezza, solidarietà e fratellanza, capace di unire le persone attorno ai valori della condivisione e della fede. Un pensiero speciale è stato infine rivolto anche a tutto lo staff degli infioratori, che con passione e dedizione, da anni, mette il proprio talento al servizio della comunità, realizzando splendide composizioni floreali che trasformano le vie della città in autentiche opere d’arte in occasione del Corpus Domini.