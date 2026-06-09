Festival di Sanremo 2027, De Martino entusiasta di ‘Tra Palco e Città’ ma non condurrà la serata del 25 luglio

Nuovo incontro online, questa mattina, tra l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Alessandro Sindoni, e alcuni rappresentanti della Rai per affrontare diversi temi legati al futuro del Festival e ad Area Sanremo. Una riunione definita dallo stesso assessore come interlocutoria ma costante nel dialogo tra Palazzo Bellevue e l’azienda di Stato. «Stiamo parlando del futuro, c’è Area Sanremo, c’è come vuole impostare il Festival. La Rai è costantemente in contatto con noi», ha spiegato Sindoni.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche dell’organizzazione del Festival di Sanremo 2027, con particolare attenzione al progetto ‘Tra Palco e Città’, iniziativa che nelle ultime edizioni ha affiancato gli eventi collaterali alla manifestazione canora. Secondo quanto riferito dall’assessore, Stefano De Martino sarebbe particolarmente coinvolto e motivato rispetto al nuovo incarico e allo sviluppo del format. «Anzi, ci crede molto, è entusiasta di Tra Palco e Città», ha raccontato Sindoni, aggiungendo che il conduttore avrebbe già manifestato la volontà di ampliare ulteriormente il progetto. «Vorrebbe addirittura implementarlo, ha delle idee per implementarlo. È molto entusiasta», ha sottolineato l’assessore, evidenziando il forte interesse del presentatore per le attività che accompagneranno il Festival.

Sul fronte degli eventi estivi, invece, arrivano indicazioni precise sulla serata musicale in programma il prossimo 25 luglio al Pian di Nave. Al momento non è ancora stato comunicato il nome del conduttore, ma una cosa appare certa: non saranno né Stefano De Martino né Carlo Conti a presentare l’evento. «Non la presenta lui. Non la presenta né lui né Conti», ha confermato Sindoni, precisando che sulla conduzione della manifestazione non sono ancora state rese note ulteriori decisioni.