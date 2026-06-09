Artigianato, la Liguria protagonista a Parigi con “Goûter la Ligurie”, 31 imprese tra food e moda in vetrina dal 10 al 21 giugno

La Liguria si prepara a mettere in mostra le proprie eccellenze a Parigi dal 10 al 21 giugno con “Goûter la Ligurie - L'élegance à l'italienne”, iniziativa di promozione internazionale presentata da Confartigianato Liguria in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia e sostenuta economicamente da Regione Liguria attraverso Liguria International.

Saranno 31 le imprese liguri coinvolte nel progetto. Dodici aziende del comparto agroalimentare esporranno e venderanno i propri prodotti all’interno di EPIC, uno dei principali punti di riferimento dell’enogastronomia francese di qualità, presso la sede del Marché Saint-Germain, cuore dell’iniziativa parigina. Qui saranno organizzate degustazioni e attività promozionali dedicate alle produzioni del territorio. Le eccellenze liguri saranno inoltre presenti anche nella sede EPIC del Palais des Congrès.

Tra i prodotti protagonisti figurano alcune delle specialità più rappresentative della tradizione regionale: olio extravergine d’oliva, pesto, focaccia, focaccia al formaggio, produzioni dolciarie, amaretti, cioccolato e altre eccellenze artigianali liguri.

Accanto all’enogastronomia, spazio anche alla moda. Diciannove imprese del settore fashion presenteranno gli outfit “Made in Liguria” durante la giornata inaugurale e in occasione della serata dedicata alla presentazione della Liguria come destinazione turistica, organizzata presso Enit.

“Essere presenti in questi contesti significa collocare i nostri prodotti in una vetrina qualificata, con la possibilità di aumentare concretamente le opportunità di visibilità commerciale e di sviluppo delle nostre imprese sul mercato francese – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana –. Un primo segnale importante è già arrivato, perché Epic, anziché tenere in conto vendita i prodotti, li ha già acquistati. Segno di quanto siano piaciuti e di quanto alcune delle nostre eccellenze possano ambire a presidiare palcoscenici di alto livello”.

Sull’iniziativa interviene anche l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Agenzia InLiguria Luca Lombardi: “Come Regione Liguria sosteniamo questa ottima iniziativa portata avanti da Liguria International e Confartigianato in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia. Far conoscere i prodotti dell’eccellenza enogastronomica ligure all’estero, soprattutto a distanza di pochi mesi da quando la cucina italiana è stata riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, è un mezzo di promozione senza dubbio molto efficace. Dal punto di vista turistico i francesi, dopo i tedeschi, sono gli stranieri più numerosi in Liguria e quindi questa iniziativa avrà una duplice valenza: da un lato fidelizzare coloro che amano e apprezzano la nostra regione e dall’altro incuriosire chi ancora non la conosce. La possibilità di gustare la Liguria direttamente a casa è un’opportunità unica: sono certo che Parigi risponderà positivamente e che i parigini si innamoreranno dei sapori della Liguria”.

Per Confartigianato Liguria, il progetto rappresenta anche un’importante occasione di verifica delle potenzialità del mercato francese. “La formula di Goûter la Ligurie è particolarmente efficace perché consente una verifica concreta e immediata dell’interesse del mercato. I prodotti liguri saranno proposti ai consumatori all’interno di una delle più importanti realtà francesi dedicate all’enogastronomia di qualità e, per quelli che incontreranno il favore del pubblico, potrà aprirsi la prospettiva di un inserimento stabile nell’assortimento di EPIC – afferma il segretario Luca Costi –. Insieme a Regione Liguria abbiamo scelto di costruire un’iniziativa a 360 gradi, adatta anche alle nostre piccole imprese che si affacciano per la prima volta a un mercato estero, affiancando inoltre alla promozione delle eccellenze agroalimentari la valorizzazione della Liguria come destinazione turistica e del lifestyle ligure attraverso la moda. L’obiettivo è amplificare le ricadute dell’investimento pubblico, rafforzare la visibilità del territorio e creare nuove opportunità di sviluppo e internazionalizzazione per le imprese liguri”.