Open Fiber replica al Comune di Ospedaletti: lavori ultimati sulle tratte di competenza e dialogo aperto

Open Fiber interviene in merito alle recenti dichiarazioni dell’Amministrazione comunale di Ospedaletti, esprimendo sorpresa per le affermazioni diffuse dall’ente e fornendo alcune precisazioni sullo stato dei lavori sul territorio. L’azienda ricorda che nel Comune operano, oltre a Open Fiber nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga, anche altri operatori di telecomunicazioni. La società sottolinea inoltre che tutte le tratte di propria competenza che interessano la viabilità comunale risultano completate, con i relativi ripristini eseguiti nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di realizzazione delle reti di comunicazione elettronica.
Per quanto riguarda la conclusione della tratta citata dall’Amministrazione e la sospensione delle attività durante il periodo estivo, Open Fiber ribadisce la propria disponibilità al confronto con il Comune per definire una programmazione condivisa degli interventi: “L’azienda ribadisce la totale disponibilità a concordare con l’Amministrazione Comunale un cronoprogramma condiviso”, si legge nella nota, evidenziando la volontà di individuare soluzioni compatibili con le esigenze del territorio. Tra le ipotesi avanzate da Open Fiber vi è quella di riprendere i lavori dopo la manifestazione della Rievocazione storica motociclistica, così da evitare qualsiasi interferenza con lo svolgimento dell’evento.
La società conferma quindi la propria apertura al dialogo istituzionale, con l’obiettivo di completare le attività residue secondo tempi concordati e nel rispetto delle esigenze della comunità locale.