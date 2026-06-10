Matteotti, il riformista della pace: a Sanremo un incontro per riscoprire il pensiero del grande socialista

Il Centro Sociologico Italiano di Sanremo propone un nuovo appuntamento nell'ambito della rassegna “I Salotti Esoterici”, dedicando un incontro di approfondimento a una delle figure più significative della storia politica italiana del Novecento. L'evento, dal titolo “Matteotti: pacifista integrale riformista”, si terrà venerdì 26 giugno alle 18 a Palazzo Roverizio, in via Escoffier 29 a Sanremo.

Nel corso dell'incontro verrà analizzata la figura di Giacomo Matteotti, ricordato per il suo impegno civile, per la difesa della democrazia e per una visione politica fondata sul riformismo e sulla ricerca della pace. Un'occasione per riflettere sull'attualità del suo pensiero e sul valore del dialogo democratico in una società in continua evoluzione. Interverranno gli avvocati Rodolfo Pampaloni e Luca Fucini, mentre la conduzione sarà affidata all'ingegner Paolo Ferrari.

L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e prevede ingresso libero, offrendo al pubblico l'opportunità di partecipare a un momento di confronto culturale e storico dedicato a una personalità che continua a suscitare interesse e riflessione nel panorama politico e sociale italiano.