Giornata degli Oceani: la Famija Sanremasca in campo tra fondali, spiagge e iniziative per la tutela del mare (Foto)

In occasione della Giornata Internazionale degli Oceani, celebrata lunedì 8 giugno e riconosciuta ufficialmente dall’ONU per sottolineare il valore fondamentale degli oceani per l’umanità, anche a Sanremo sono state organizzate iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale e alla tutela del mare.

La Famija Sanremasca ha promosso una serie di interventi con l’obiettivo di dare un segnale di presenza attiva e richiamare l’attenzione sulle principali minacce che gravano sugli oceani, tra cui l’inquinamento da plastica, il cambiamento climatico, la pesca eccessiva, il traffico marittimo e l’overtourism.

Tra le attività svolte, la biologa marina Manuela Galli, socia della Famija Sanremasca e Console del Mare, si è immersa nelle acque di Capo dell’Arma, a Capo Verde, raggiungendo una profondità di 25 metri con bombola ed erogatori. Durante l’immersione ha recuperato dal fondale numerosi metri di lenze in nylon, materiali particolarmente pericolosi e dannosi per l’ambiente marino.

L’attività di ricerca e raccolta dei rifiuti subacquei sarà ripetuta nel corso dell’estate anche nelle acque costiere a profondità inferiori, con interventi nelle aree maggiormente frequentate dal turismo estivo e nei punti in cui natanti e imbarcazioni sono soliti ancorarsi vicino alla costa.

Un ulteriore intervento ha riguardato la zona della spiaggia pubblica del “Tiro a Volo”, situata a ovest del Villaggio dei Fiori. Il consigliere della Famija Sanremasca Gianni Manuguerra, insieme ad alcuni volontari, ha provveduto alla pulizia dell’area di accesso e dei sentieri che conducono alla baia. Sono stati rimossi oltre 25 chilogrammi di rifiuti, tra bottiglie di vetro e plastica, cartacce, polistirolo, sacchetti e altri materiali abbandonati.

Sempre Manuguerra ha inoltre contattato Amaie Energia, attraverso il responsabile geom. Giansandro Soleri, per il recupero e il conferimento presso il sito di via Mansuino di un grosso tronco che si trova ancora sulla sommità del molo di Portovecchio insieme ad altri rifiuti.

Le iniziative dedicate alla tutela del mare proseguiranno nei prossimi giorni. Sabato 12, in mattinata, sono infatti previsti ulteriori interventi tra le spiagge e le scogliere di Portovecchio, organizzati dalla Lega Navale diretta dal Console Ulrico Martinelli.

Il programma di incontri e convegni dedicati al mare prenderà invece il via il prossimo 25 settembre allo Yacht Club Sanremo, sempre in collaborazione con la Famija Sanremasca.

Prima dell’autunno sono inoltre previsti numerosi altri interventi dedicati al mare, agli operatori del settore marittimo, ai porti, alle coste e alle spiagge, oltre a iniziative rivolte ai giovani interessati ad approfondire la conoscenza dell’ambiente marino. Attività che, come informa Gianni Manuguerra, saranno organizzate e realizzate dai soci della Famija Sanremasca che metteranno a disposizione competenze ed esperienza con l’obiettivo di trasmetterle alle nuove generazioni.