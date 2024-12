Sanremo: scontro auto-moto questa sera in via Dante Alighieri, 19enne portato in ospedale (Foto)

Scontro auto-scooter, questa sera poco dopo le 19 in via Dante Alighieri, all’incrocio con la galleria che porta in via Galilei.

Ancora da confermare la dinamica del sinistro, che ha visto avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 19 anni. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza della Croce Rossa.

Il 19enne è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità mentre il traffico ha subito pesanti rallentamenti. L’incidente è stato rilevato dalla Polizia Municipale.